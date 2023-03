Sitiante é multado em mais de R$ 14 mil por quatro degradações ambientais em Área de Preservação Permanente, em Narandiba

Polícia Ambiental encontrou irregularidades com o apoio de imagens de monitoramento via satélite, nesta sexta-feira (24). Sitiante foi multado em R$ 14.343,70 por quatro degradações ambientais em APP, em Narandiba (SP)

Polícia Militar Ambiental

Um sitiante, de 46 anos, foi multado em mais de R$ 14 mil por quatro degradações ambientais em Área de Preservação Permanente (APP) nesta sexta-feira (24) em Narandiba (SP).

A Polícia Militar Ambiental encontrou as irregularidades com o apoio de imagens de monitoramento via satélite e, ao realizar a fiscalização, constatou as degradações.

De acordo com a polícia, foram elaborados quatro autos de infração ambiental nos seguintes valores:

Pelo corte de 19 árvores nativas em área de APP, no valor de R$ 9,5 mil;

Por área degradada de 0,423 hectares em APP, no valor de R$ 2.115;

Por explorar qualquer tipo de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração em APP, área aferida em 0,0897 hectares, no valor de R$ 1.345,50; e

Por destruir vegetação nativa em estágio médio de regeneração, mediante bosqueamento, área aferida em 0,1976 hectares, no valor de R$ 1.383,20.

Ao todo, as multas somam o valor de R$ 14.343,70.

Segundo a polícia, as áreas do sítio foram embargadas e o homem ainda irá responder criminalmente pelos danos ambientais causados.

Vittorio Rienzo