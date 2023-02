Sitiante é multado em R$ 18 mil e responderá criminalmente por maus-tratos a animais domésticos, em Regente Feijó

Polícia Ambiental encontrou um bezerro morto, além de uma égua, uma vaca e dois porcos “aparentando desnutrição, com ferimentos, sem cuidados veterinários e sem a devida alimentação necessária”. Sitiante foi multado e responderá criminalmente por maus-tratos a animais domésticos em Regente Feijó (SP)

Um homem, de 26 anos, foi multado em R$ 18 mil por maus-tratos a animais domésticos nesta quinta-feira (2), em um sítio às margens da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Regente Feijó (SP). Ele responderá criminalmente.

No local, a Polícia Ambiental encontrou um bezerro morto, além de uma égua, uma vaca e dois porcos em situação de maus-tratos, “aparentando desnutrição, com ferimentos, sem cuidados veterinários e sem a devida alimentação necessária”.

Os agentes elaboraram um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 18 mil contra o homem, por prática de maus-tratos a animais domésticos, conforme o artigo 29 da Resolução SIMA nº 05/21 e do artigo 32 da lei federal nº 9.605/98, que dispõem sobre “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”.

O sitiante também irá responder criminalmente.

De acordo com a Polícia Ambiental, os animais ficaram depositados com o infrator, “devido à impossibilidade de local adequado para destinação”.

