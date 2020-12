“sito-di-incontri”,-spiacevole-scoperta-per-carlotta-savorelli:-la-dama-di-uomini-e-donne-vittima-di-un-reato

L’attenzione mediatica oggi si concentra su Carlotta Savorelli, dama di Uomini e Donne, che ha scoperto l’esistenza di alcuni profili con il suo nome e la sua immagine su delle chat di incontri. Il tutto, comunque sia, non finisce qui dato che a tutto questo si aggiunge anche il tentativo di una truffa online messa in atto sempre sfruttando la sua immagine.

Nel corso di questi anni sono stati molti i vip che hanno denunciato attraverso i loro social e le autorità competenti di essere stati protagonisti di alcune truffe realizzate online sfruttando la loro immagine per promuovere dei prodotti dimagranti, come nel caso di Laura Pausini e Anna Tatangelo, o investimenti su delle piattaforme come nel caso di Carlo Conti.

Quanto detto in questi ultimi giorni sta anche succedendo con una protagonista di Uomini e Donne, ovvero Carlotta Savorelli che ha affidato il suo racconto shock ai social.

Carlotta Savorelli su un sito di incontri

Ebbene sì, si tratta di una scoperta molto spiacevole quella fatta dalla dama di Uomini e Donne nel corso delle ultime settimane… Carlotta Savorelli, infatti, ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Maria De Filippi alla ricerca dell’amore, mentre su alcuni siti di incontri c’era chi allo stesso modo fosse alla ricerca di una love story ma sfruttando una foto della dama di Uomini e Donne.

A raccontarlo è stata la stessa Savorelli che sui social ha dichiarato: “Su un sito d’incontri c’è una che si spaccia per me. 50 anni: la parte più bella. E sono diventata pure avvocato. No, va bene”.

Dama di Uomini e Donne pronta alla denuncia

L’episodio spiacevole però non si limita solo allo sfruttamento dell’immagine della dama in un sito per incontri, in quanto Carlotta Savorelli ha anche fatto riferimento a delle truffe online che sono state messe in atto sfruttando la sua immagine da parte di profili che cercano di adescare malcapitati promettendo loro una somma di denaro.

Carlotta Savorelli, comunque sia, avrebbe già intrapreso tutte le vie legali per la protezione della sua immagine nel tentativo di fermare così anche la truffa online messa in atto sui social. Non a caso, è stata sempre la dama di Uomini e Donne a raccontare il tutto chiedendo anche l’aiuto del popolo del web: “Io per la prima volta mi trovo a dover chiedere a qualcuno di dover chiudere una fanpage. Mi mandano uno screenshot dove su Facebook hanno aperto una pagina fan e scrivono senza far capire che è una pagina fan. Prende tutte le mie foto e tutte le mie didascalie come se scrivessi io. Adesso è venuta fuori una roba da mille euro che è truffa. Hanno 15 mila followers. Ho mandato un messaggio e non mi rispondono neanche”.

