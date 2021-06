Skin, lo starà per diventare per la prima volta: il lieto annuncio

La cantante aveva già annunciato le nozze con Ladyfug, di recente una bella notizia per la coppia.

Lo scorso Settembre, Skin, nota cantante britannica conosciuta anche per la sua partecipazione come giudice a X Factor, ha annunciato il suo matrimonio. A causa della pandemia da Covid però non è ancora stato celebrato. Ma chi è la futura sposa?

Il nome della compagna della cantante è Rayne Baron, in arte Ladyfug ed è un’artista, scrittrice e stilista canadese.

Ladyfug e Skin (Screenshot Instagram)

Ha vissuto a Toronto per molti anni prima di trasferirsi a New York dove attualmente risiede e lavora. La coppia è insieme da 4 anni e nell’estate del 2020 è arrivato l’annuncio ufficiale delle nozze.

Si tratterebbe del secondo matrimonio per Skin che aveva già sposato nel 2013 Christiana Wyly, figlia del noto miliardario americano Sam Wyly. Inoltre la coppia ha da poco comunicato ai fan una bellissima notizia.

Grande gioia per Skin e Ladyfug, l’annuncio della coppia che ha entusismato i fan

In attesa di pronunciare il fatidico “sì”, Skin e Ladyfud hanno pubblicato sui loro rispettivi account Instagram, alcune foto che le ritraevano insieme, felici e unite. Nello scatto l’annuncio della notizia.

La coppia e in felice attesa di un/a figlio/a e lo ha comunicato sui social. Nella descrizione del post, la cantante ha scritto:

LEGGI ANCHE–> Federica Sciarelli, chi è il padre di suo figlio? Un vero mistero

” Mamme 2 B!!!! Siamo molto emozionate gente!”

LEGGI ANCHE–> Giulia Salemi è in dolce attesa? Parla sua mamma: speranza o soffiata?

Da quanto riferito da loro stesse non potrebbe esserci nulla a renderle più felici. La coppia è molto unita e ha condiviso ieri la notizia della gravidanza con i followers, che hanno riempito il post di commenti con cuori e congratulazioni.

Nelle storie Instagram della Baron sono apparse le immagini dei momenti del festeggiamento da lei organizzato per il Pride di New York, tenutosi al Boom Boom Room.

Non ci resta che attendere curiosi di scoprire quando la coppia comunicherà la data scelta per le nozze e, forse la più importante, data di nascita del/la figlio/a.