Slimane papa : ce premier événement qu’il fête avec sa petite fille

Slimane ne pourrait pas être plus heureux ! Il y a quelques semaines, le chanteur est devenu papa pour la toute première fois, d’une petite fille née prématurée. Très inquiet pour son bébé, il a préféré taire cette naissance dans un premier temps. Avant de prendre la parole, très ému, pour expliquer que sa “princesse” était toujours hospitalisée et qu’il allait la voir autant que possible. Et ce mercredi 2 février, Slimane a célébré un grand événement : le premier mois de naissance de son premier enfant ! En story Instagram, le chanteur a partagé une adorable vidéo dans laquelle on aperçoit la main de son bébé et où on l’entend chanter “Joyeux moiniversaire, joyeux moiniversaire ma fille”.

En story, Slimane a ensuite posté plusieurs photos d’un petit gâteau sur lequel il a planté une bougie, celle du premier mois de vie de sa fille. Une nouvelle publication qui a fait foudre ses abonnés. Il y a quelques jours, ils ont pu apercevoir l’enfant du chanteur dans une première photo émouvante. “Si tu savais comme je l’aime. Ton petit coeur à la traine. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t’aime”, a-t-il écrit en légende de cette adorable première photo de sa fille, dont il n’a pas voulu dévoiler le prénom. Pour rappel, Slimane a annoncé la naissance de son enfant dans une longue vidéo publiée le 27 janvier dernier : “Je suis à la fois très heureux de vous annoncer ce que je vais vous annoncer, parce que je vis le plus beau moment de ma vie. Et à la fois, je suis très triste, parce que je ne pensais pas vous l’annoncer comme ça”.

Slimane : “Ça restera le plus beau moment de ma vie”

Il expliquait alors que sa fille était hospitalisée, puisque née prématurée. “Ça fait un mois que je m’inquiète pour elle, qu’elle a du mal à respirer parfois, qu’elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu’elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l’aiment déjà, ma famille, mes amis”, confiait Slimane, les larmes aux yeux et la gorge serrée par l’émotion. Inquiet pour sa fille, le chanteur est surtout aux anges d’être devenu père. “Je suis papa, je suis heureux, elle va bien, elle va mieux, ajoutait le chanteur. Ça restera le plus beau moment de ma vie, je suis papa, j’espère que je serai le meilleur des papas et je ferai tout pour l’être.”

