Ci sarà un evento in grande stile, di quelli che ha inaugurato il compianto Steve Jobs e che poi un po’ tutte le case di produzione di smartphone hanno fatto propri. Sì, presto sarà il momento di Saga, lo smartphone made in Solana, per il quale è stata annunciato il …

L’articolo Smartphone Solana lanciato ad aprile | Tutti i dettagli proviene da Criptovaluta.it®.

Vito Califano