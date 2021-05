Smascherata Tina Cipollari: ha sempre mentito, nessun trasloco la verità è questa. Beccata così

Tina Cipollari ha mentito sui motivi che l’hanno tenuta lontana da Uomini e Donne. La sua scomparsa dal dating show è durata il giusto tempo per far preoccupare tutti i suoi fans, affezionati ai suoi commenti e al suo modo di fare schietto e sincero. C’è chi ipotizzava avesse contratto il Covid, chi pensava che avesse abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi: insomma, la preoccupazione era tanta. Soprattutto perché, in occasione di altre assenze da parte dell’opinionista, la padrona di casa e il suo collega Gianni Sperti avevano dichiarato i motivi in puntata.

Questa volta, invece, nessuna parola a Uomini e Donne riguardo la scomparsa di Tina Cipollari. Quando le speranze di rivederla cominciavano a vacillare, però, è tornata nel dating show, ma stavolta in collegamento video. Abbiamo visto la vamp in abiti molto diversi da solito: al posto dei lunghi abiti pieni di paillettes, larghe camicie, pieghe dei capelli sobrie, una biblioteca alle sue spalle. Una Tina più semplice che è ugualmente piaciuta molto ai fans, anche se noi siamo legatissimi ai suoi vestiti e ai suoi boa, che hanno fatto la storia nel programma di Canale 5.

Tina Cipollari non ha dato spiegazioni riguardo la sua assenza nell’ultimo periodo, ma ha addotto come scusa un impegnativo trasloco dalla città di Roma a quella di Torino. In molti non hanno creduto a questa storia, anche perché la frase è stata detta in tono ironico per mandare una frecciata alla sua nemica di sempre, Gemma Galgani, originaria del posto. “Devo trasferirmi a Torino per seguire delle indagini, scoprirò tutto su di lei” ha affermato nella puntata che l’ha rivista in campo in collegamento video. Oggi, tramite i social, la donna svela che si trattava di una bugia.

E’ successo dalla sua estetista, dove Tina Cipollari è andata a fare la manicure. La ragazza ha pubblicato varie stories con l’opinionista di Uomini e Donne, anche per sponsorizzare la sua attività. Mentre era impegnata a prendersi cura delle sue mani, le rivolgeva quindi delle domande sui motivi che l’hanno tenuta lontana dal dating show. In quel momento la famosa vamp ha svelato che non si trasferirà a Torino, ma resterà a Roma. Quindi, quando le domande dell’estetista si sono fatte più incalzanti, ha cambiato argomento e non ha specificato i motivi della sua bugia.

A quel punto la ragazza ha sdrammatizzato dicendo che le precedenti affermazioni di Tina Cipollari erano solo delle battute. Ma la donna, in effetti, risulta essere a Roma attualmente. Qual è il motivo che la tiene lontana da Uomini e Donne? L’ipotesi del Covid è ancora valida. Con molta probabilità, potrebbe aver contratto il virus in forma asintomatica e restare a casa in quarantena, sino al risultato negativo del tampone. Se così fosse, l’uscita per andare dall’estetista significherebbe che finalmente ha debellato il virus fatto sta che è tornata a sedere in studio. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Smascherata Tina Cipollari: ha sempre mentito, nessun trasloco la verità è questa. Beccata così proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.