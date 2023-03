Sob chuva e à noite, ação da prefeitura remove famílias de área pública ocupada em Ribeirão Preto

Barracos de 39 famílias eram erguidos em local na Vila Elisa, zona Norte da cidade. Líder comunitário diz que agentes não respeitaram lei e não ofereceram suporte ao grupo. Guarda Municipal e prefeitura desocupam área com famílias sem-teto em Ribeirão Preto

Uma ação de agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e da Fiscalização-Geral da Prefeitura desocupou uma área no bairro Vila Elisa, zona Norte de Ribeirão Preto, na noite desta quinta-feira (9). Segundo o líder comunitário Platinir Nunes, 39 famílias estavam vivendo no local e tiveram os barracos demolidos sob forte chuva.

“Mais uma vez foi um momento de truculência do município, onde 39 famílias foram afetadas, derrubaram no horário noturno com chuva, aonde que se estabelece uma lei nacional, em que só se pode fazer remoções ou reintegrações das 6h às 18h. Isso não foi respeitado”.

Tratores e agentes chegaram ao local por volta das 20h. Nunes afirma que a ação não cumpriu requisitos básicos previstos em lei, e as crianças ficaram muito assustadas.

“Não tinha nenhum papel de reintegração, nenhum papel remoção, sem nenhuma assistência social, um caminhão para carregar pra lugar nenhum, uma ambulância.”

O líder comunitário Platinir Nunes diz que prefeitura de Ribeirão Preto agiu com truculência

Reprodução/EPTV

O pedreiro Júlio Cesar Celestino diz que o grupo não teve tempo de retirar móveis e nem doações de alimentos feitas por moradores sensibilizados com a situação.

“Todo dia o pessoal que se sensibiliza vem aqui e traz ajuda, marmita, café da manhã. Um monte de gente ajuda no. Agora o que a diretoria municipal faz por nós? Joga a gente na lama. Tem família chorando, meus netos chorando”, diz.

Casado, pai de um bebê de dois meses e desempregado, Gedeão Reis afirma que perdeu o pouco que tinha.

“Eu estava com o berço do meu bebê que tem dois meses, tínhamos geladeira, fogão, micro-ondas. Tinha alimentos, leite da criança, fralda, roupinha. Hoje chegou um enxoval de doação e fazer o quê? Nós perdemos tudo”, afirma.

Colchão de família no meio da lama após ação da prefeitura na Vila Elisa em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

O que diz a prefeitura

A Fiscalização-Geral disse que os barracos estavam sendo construídos e eles derrubaram para evitar a invasão de uma área pública.

Ainda segundo a Fiscalização-Geral, em um dos barracos havia moradores e, por isso, ele não foi derrubado.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Rienzo