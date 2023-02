Sobe para 40 o número de feridos em acidente com ônibus de excursão que tombou em Cruz Alta

Veículo tombou por volta das 6h deste domingo (26) às margens da ERS-342. Conforme hospitais que realizaram os atendimentos, pelo menos três passageiros ficaram gravemente feridos. Ônibus tombou na ERS-342, em Cruz Alta.

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM)/Divulgação

Um ônibus de excursão tombou na altura do km 152 da ERS-342, em Cruz Alta, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, por volta das 6h deste domingo (26). Inicialmente, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) divulgou que 35 passageiros ficaram feridos — entre eles quatro crianças — mas o número subiu para 40, de acordo com levantamento realizado entre os hospitais que atenderam os pacientes. Pelo menos três passageiros ficaram gravemente feridos — os nomes não foram divulgados.

(CORREÇÃO: o g1 errou ao informar o nome da empresa responsável pelo veículo, que havia sido passado pelo CRBM. A informação foi corrigida às 13h.)

Treze pessoas foram levadas para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo, e duas delas permanecem no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI). No Hospital Santa Lúcia, foram recebidos 14 pacientes — um deles foi internado da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e inspira cuidados. As outras 13 pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas liberadas sem gravidade.

Ônibus tombou às margens da rodovia, em Cruz Alta.

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM)/Divulgação

A excursão saiu de Santa Maria e tinha como destino o Parque Aquático Lago Azul de Santo Cristo, na região noroeste.

A empresa DTour, de Santa Maria, é a responsável pelo ônibus. Segundo o CRBM, o veículo trafegava no sentido Cruz Alta a Ijuí, quando, ao fazer uma curva, o motorista teria perdido o controle do veículo e caído em um barranco às margens da rodovia. Chovia no momento do acidente.

A RBS TV tenta contato com a empresa de ônibus.

O CRBM informou que a documentação do motorista e do veículo estavam regulares. O condutor realizou o teste do bafômetro, que não indicou presença de álcool.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200