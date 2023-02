Sobe para 64 o número de corpos encontrados após chuvas no Litoral Norte

Últimos três corpos achados são de um menino, um homem e uma mulher. Sobe para 64 o número de mortes pelas chuvas no Litoral Norte de São Paulo, segundo os bombeiros

Subiu para 64 o número de mortos na madrugada e manhã deste domingo (26) do temporal no Litoral Norte de São Paulo há uma semana. 63 são em São Sebastião, cidade mais afetada pela chuva, e um em Ubatuba. As informações são do último boletim divulgado pelo governo estadual, às 11h deste domingo.

Calor intenso, buscas com aparelho e limpeza de lama: como foi o 7º dia

Os últimos três corpos são de um menino, um homem e uma mulher. Na tarde deste sábado, o corpo de uma mulher foi localizado com a ajuda de um aparelho detector de sinal de celular.

Segundo o último boletim estadual, divulgado às 11h deste domingo, são 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados na cidade. 55 vítimas foram identificadas e liberadas para o sepultamento. Segundo o governo estadual, são 20 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças.

As buscas por desaparecidos na Vila Sahy, em São Sebastião, entraram no oitavo dia neste domingo (26). As buscas foram retomadas por volta das 6h, por equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Segundo a Defesa Civil, ainda há uma pessoa desaparecida.

Há previsão de chuva neste domingo na região onde as buscas são realizadas. Mas, até as 9h, ainda não chovia na Vila Sahy e, com isso, o trabalho de busca segue normalmente.

Além do trabalho de buscas, os bombeiros também agem para tentar convencer os moradores de áreas de risco a deixarem suas casas enquanto a situação não for normalizada.

Vito Califano