Sobrevivente da tragédia no Litoral Norte diz que foi resgatada dos escombros por vizinho: ‘a minha casa não existe mais’

Neide da Silva Paes Landim perdeu o irmão e a sobrinha grávida está desaparecida. Ela e mais 15 pessoas da família conseguiram se salvar. Neide da Silva Paes Landim, sobrevivente da tragédia no Litoral do Norte de São Paulo

Ainda com a tipoia no braço, a piauiense Neide da Silva Paes Landim, sobrevivente da tragédia no Litoral do Norte de São Paulo, contou ao g1 como perdeu o irmão e foi resgatada dos escombros por um vizinho. Mais 15 pessoas da mesma família, além da cachorra Dora, sobreviveram.

Momentos antes da tragédia, Neide estava com toda a família reunida em casa no bairro Barra do Sahy, em São Sebastião. Cerca de 30 pessoas, alguns familiares saíram antes do deslizamento de terra, enquanto outros ficaram esperando o tempo melhorar.

“Eu estava na parte de cima da casa e o meu irmão Ariosvaldo no corredor me esperando. Eu sobrevivi e o meu irmão não sobreviveu. Outras 15 pessoas que estavam comigo subiram o morro e conseguiram se salvar”, contou.

Sobrevivente conta como perdeu o irmão e foi resgatada por vizinho

Durante o temporal, Neide foi arrastada para a casa do vizinho, mas consegui sair debaixo dos escombros com ajuda de um vizinho.

“No momento não tinha o que fazer, para quem pedir socorro. Eu consegui sair debaixo dos escombros por causa de um vizinho que passou pela minha frente, eu gritei e ele deu com a mão. Quando olhei para o morro estava o resto da família todos lá”, relatou.

Com ajuda, Neide disse que escalou o morro e após caminhar 50 metros, a família dela desceu com ajuda de uma corda. Entre os sobreviventes estão crianças, uma delas cadeirante de 6 anos, e um bebê de 2 anos com traqueostomia.

“Foi uma tragédia, mas nos sentimos gratos de sair daquela situação. A gente sobreviveu, é um milagre e um foi ajudando o outro. A minha casa não existe mais, não fui lá, só vi algumas fotos”, declarou.

Após descer o morro, a família de Neide procurou ajuda na casa de uma amiga. Atualmente eles estão alojados na casa do patrão do marido dela. Neide fraturou a clavícula e o pé. Ela e os irmãos são naturais de São Braz do Piauí.

‘Iria morar o resto da vida juntos’

Ariosvaldo Paes Landim, 46 anos, morreu soterrado e a sobrinha Beatriz Farias Macedo desapareceu na tragédia de São Paulo

Arquivo Pessoal

Na tragédia, Neide perdeu o irmão Ariosvaldo Paes Landim, de 46 anos, que morreu soterrado. A sobrinha deles, Beatriz Farias Macedo, 26 anos, grávida de três meses, está desaparecida. Ela estava com o marido em outra casa atingida pelo deslizamento de terra.

“O meu irmão era o mais próximo a mim, desde pequena. A gente morava juntos e iria morar o resto da vida juntos. Ele não tinha filhos, mas meu filho era muito apegado a ele”, declarou.

Cachorra se escondeu no guarda-roupa

Após 24 horas da tragédia, a família não tinha esperanças em encontrar a cachorra Dora. Até que o marido de Neide decidiu voltar até os escombros da casa.

“Ela não chorou e não respondia ninguém. Meu marido voltou lá no outro dia, chamou ela e a Dora respondeu. Ela saiu de dentro guarda-roupa do meu irmão. Estava esperando a gente buscar ela”, disse.

Segundo Neide, Dora não estava suja de lama e sem ferimentos. O filho da piauiense ficou feliz em ter a cachorrinha de volta.

Governo promete ajuda

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), determinou às secretárias de Segurança, Saúde, Assistência Social e de Governo medidas para o traslado dos corpos para o estado e providências para dar assistência necessária às famílias.

O governo também ofereceu ajuda para identificar os feridos e dar a assistência as famílias. O Corpo de Bombeiros e o Gabinete Militar também foram acionados.

