Sobrinho mata tio que ameaçou denunciá-lo por tráfico de drogas no interior do RN, aponta investigação

Homem de 28 anos foi indiciado nesta terça-feira (28) e é considerado foragido. Valdez Josino Balbino Inácio foi morto dia 12 de fevereiro em Ielmo Marinho

Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte indiciou, na noite de terça-feira (28), um homem de 28 anos, pelo homicídio contra o próprio tio, Valdez Josino Balbino Inácio, de 62 anos, ocorrido no último dia 12 de fevereiro.

O crime aconteceu no assentamento São Sebastião 2, na zona rural de Ielmo Marinho, no Agreste potiguar.

De acordo com investigações da 29ª Delegacia de Polícia de Iemo Marinho, a motivação do crime foi o fato de Josino dizer que iria denunciar o sobrinho à polícia por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, Josevaldo Ferreira da Silva, conhecido como Valdo, pegou uma faca e foi até a residência do tio, que foi esfaqueado na área do pescoço enquanto estava sentado numa cadeira.

Após o crime, o suspeito fugiu e não foi mais encontrado na região. Ele é considerado foragido.

A Polícia Civil solicitou que a população envie informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181, sobre o paradeiro de Josevaldo, que está com a prisão decretada.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vittorio Ferla