SOCIAL MEDIA MARKETING MANAGER: COSA FA E PERCHÉ È FONDAMENTALE PER IL TUO BUSINESS

Chi è il Social Media Marketing Manager? Cosa fa in pratica per lavoro? Quanto vale la sua attività? Come ti aiuta a migliorare il business della tua attività? Rispondiamo a tutte queste domande in questo articolo.

È fondamentale sottolineare quanto sia importante il marketing di un’azienda che molto spesso usa i Social Network per lanciare e promuovere prodotti e servizi ad un pubblico più ampio.

Stiamo assistendo alla più grande trasformazione digitale di massa, nessuno può restare indietro, oggi infatti e-commerce e social commerce sono integrati nelle strategie di vendita di qualsiasi marchio, dalle multinazionali alle attività locali.

Il successo di questa rivoluzione del marketing si deve alla centralizzazione del cliente, che i Social permettono di conoscere meglio grazie ai dati statistici, per migliorare l’offerta e interagire direttamente.

La possibilità di stabilire una relazione virtuale con il cliente aiuta a fidelizzarlo e alimenta il passaparola, fino a rendere popolare un marchio.

Riuscire a raggiungere questo obiettivo è possibile solo con la conoscenza approfondita dei Social Media e la sperimentazione continua di contenuti e pubblicità coinvolgenti.

Il Social Media Marketing Manager deve essere esperto in comunicazione e marketing, deve avere competenze trasversali che vanno dalla creatività alla capacità di analizzare i dati.

Cosa fa il Social Media Marketing Manager?

In un mercato sempre più competitivo in ambito digitale, il Social Media Marketing

Manager è una figura molto ricercata da aziende, imprese e piccoli professionisti.

Il suo compito principale è gestire la comunicazione su tutti i canali Social dell’azienda con l’ideazione, la realizzazione, la programmazione e pubblicazione di contenuti che risaltano con particolare attenzione i valori distintivi del marchio e l’unicità del prodotto/servizio offerto.

In una seconda fase elabora campagne pubblicitarie su obiettivi mirati all’aumento della conoscenza del brand, piuttosto che alla vendita o alla raccolta di contatti su cui fare remarketing.

La sua attività inizia dallo studio del mercato, del target clienti e dei competitor. Definisce l’identità del marchio, costruisce una serie di partnership e delinea il profilo del cliente ideale per catturare la sua attenzione e coinvolgerlo.

Se in azienda è presente un ufficio marketing, il Social Media Manager applica le strategie della direzione.

Quali competenze deve avere un Social Media Marketing Manager?

È necessario fare una distinzione tra Social Media Manager e Social Media Marketing Manager. In base alla specializzazione si svolgono compiti diversi per cui sono richieste diverse competenze.

Tra le competenze richieste emergono sicuramente la creatività e la capacità di analisi. Ognuna viene applicata in più azioni:

Ideazione e realizzazione di contenuti grafici e testuali

Copywriting e scrittura empatica per racchiudere in poche righe l’essenza del

Brand, o per descrivere un prodotto nei minimi dettagli

Progettazione di un piano editoriale con una serie di argomenti chiave da trattare

Presentazione del progetto al cliente per approvazione

Programmazione del calendario editoriale con pubblicazione di post e storie

Monitoraggio continuo dell’andamento dei risultati di ogni singolo contenuto per ottimizzare la programmazione futura

Creazione di una community di follower

Attuazione di strategie di crescita per un profilo professionale

Coordinamento del lancio di un prodotto/servizio o evento

Progettazione e realizzazione di una campagna pubblicitaria

Reportistica sull’analisi dei dati

Ma vediamo le differenze tra le due professioni a confronto:

Il SOCIAL MEDIA MANAGER gestisce tutti i canali social dell’azienda, occupandosi principalmente della creazione e condivisione di post, storie, video, reels. Nelle sue mansioni svolge tutta l’attività di ideazione, progettazione e realizzazione per ogni contenuto creato, basandosi sul materiale fornito dal cliente ed elaborandolo appositamente per il suo pubblico. In molti casi monitora il successo di un contenuto per 24 ore compiendo ulteriori azioni che danno maggiore visibilità. Conosce l’algoritmo e le regole di utilizzo di ogni canale.

Il SOCIAL MEDIA MARKETING MANAGER studia e applica le strategie di promozione attraverso i Social quindi il suo compito è di progettare contenuti mirati alla vendita e all’acquisizione di nuovi clienti. È responsabile della campagna pubblicitaria in tutte

le fasi: contesto, budget, target, messaggio pubblicitario, modalità e processo di

acquisto. Definisce gli obiettivi commerciali in termini di vendite, e calcola il ritorno dell’investimento.

Un ruolo sempre più importante, a volte inglobato nelle mansioni del Social Media Manager, è quello del COMMUNITY MANAGER colui che intrattiene i follower (potenziali clienti) sul canale dell’azienda, gestendo una rete di relazioni che gli permette di percepire cosa il pubblico vuole, di avere informazioni utili su gusti e preferenze del target, per fidelizzarlo. È una figura determinante per una crescita organica in target, ovvero che rispecchia le caratteristiche del cliente ideale. Dal suo lavoro nascono parte delle azioni che portano alla vendita.

La strategia Social: il piano editoriale in ottica marketing.

Prima di iniziare a pubblicare contenuti occorre progettare la struttura strategica su cui si baserà il piano editoriale, una sorta di checklist con le azioni da attuare per raggiungere gli obiettivi.

Nella prima fase si analizza l’identità del brand concentrando l’attenzione sulle sue caratteristiche uniche in modo da creare contenuti, grafiche e tone of voice che faranno distinguere la comunicazione sui Social dai competitor. È l’unico modo per essere riconosciuti al primo click.

In questa fase si definiscono posizionamento, valori del brand, e pubblico di riferimento. Si scelgono anche i canali Social da prediligere rispetto ad altri.

Il modo più semplice per iniziare a creare contenuti è avere degli obiettivi: aumentare le interazioni, numero di clienti da acquisire, visite al sito o al profilo, crescita e così via.

Ogni obiettivo dev’essere misurabile, specifico e raggiungibile entro un periodo di

tempo definito.

Nel Calendario Editoriale i contenuti sono divisi per obiettivi: alcuni mirano a promuovere la conoscenza del marchio, altri a convertire il pubblico in clienti, altri alla condivisione che genera l'”effetto passaparola”

Durante la programmazione si valutano i primi dati a disposizione per stabilire i giorni e gli orari della pubblicazione. I dati vengono monitorati costantemente per verificare l’interesse generato e adattare la strategia alla risposta del pubblico.

Lo strumento più potente dei Social sono le pubblicità e il Social Media Marketing

Manager sceglierà se proporre una campagna pubblicitaria o sponsorizzata.

La differenza principale è che la prima offre la possibilità di fare dei test oppure di segmentare meglio il pubblico a cui proporre più creatività contemporaneamente. Infatti il successo di una pubblicità dipende da vari fattori: l’obiettivo, il budget, il periodo della proposta, la definizione del pubblico, la creatività del contenuto. Fare questo lavoro richiede molta esperienza perché produrre contenuti e pubblicità di valore non è facile. Un lavoro fatto male si traduce in una perdita d’investimento.

Quale percorso di studi deve avere un Social Media Manager?

Per diventare Social Media Manager è necessario avere basi informatiche e conoscenza delle piattaforme Social che si può imparare sul campo per passione. È consigliato avere un percorso letterario per affinare capacità di scrittura e conoscenze economico-statistiche per leggere i dati e strutturare ricerche di mercato.

Nel percorso accademico è preferibile una laurea in Marketing e Comunicazione o

Scienze della Comunicazione.

Il percorso formativo può essere ampliato con Master e corsi che trattano temi del marketing legati al web come SEO, SEM, Digital Marketing, Google Ads e Facebook Ads.

Gran parte del lavoro il Social Media Manager lo imparerà su progetti digitali reali, sperimentando ogni giorno trucchi e tecniche da manuale; la teoria va applicata subito perché le piattaforme sono in continuo aggiornamento.

Quali sono i vantaggi di avere un Social Media Manager?

Avere a disposizione un esperto di Social che sa come usarli e, soprattutto, sa creare una strategia efficace è sempre un investimento. Innanzitutto il pubblico ormai è abituato e capisce subito se dietro all’immagine c’è un lavoro di qualità, quindi è più predisposto al coinvolgimento. Poi c’è il lato “human” da non sottovalutare e la richiesta crescente di contenuti di valore.

Se coinvolgere le persone dal vivo è opera di personaggi affabili ed interessanti

come seduttori o “one man show”, il Social Media Manager lo fa online.

Un vantaggio su tutti: il ritorno dell’investimento!

Quanto guadagna in media il Social Media Marketing Manager?

La richiesta di servizi di marketing sta crescendo dalle piccole realtà locali che si affidano ad agenzie o freelance, alle aziende medio-grandi che internalizzano la risorsa.

L’indagine sulle retribuzioni per le professioni del marketing di Michael Page indica una variabile in base agli anni di esperienza. Una figura senior con più di 10 anni di esperienza può arrivare a 70.000 euro l’anno. Una figura junior può partire da 35.000 euro annui. Mentre un freelance può applicare tariffe orarie che vanno dai 10 ai 50 euro.

La professione del Social Media Marketing Manager richiede creatività, capacità di analisi, e altre skill trasversali. L’esperienza e le competenze sono determinanti per la qualità dei contenuti prodotti. Ha la responsabilità di gestire il budget per diffondere e promuovere l’identità dell’impresa e del brand. Può davvero fare la differenza all’interno di un’azienda.