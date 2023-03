Socol com polenta, sorvete e na massa: veja receitas com o presunto cru exclusivo do Espírito Santo

Iguaria produzida no município de Venda Nova do Imigrante pode ser utilizada em pratos salgados e doces. Conheça o socol, presunto cru de origem italiana que é tradicional no Espírito Santo

O Globo Rural deste domingo mostrou como é a produção de socol no Espírito Santo, uma iguaria de origem italiana exclusiva do município de Venda Nova do Imigrante.

A seguir, confira receitas com o presunto cru, que pode ir na polenta, na massa e até no sorvete.

Polenta mole com queijo, finalizada com crispy de socol

Ingredientes

500 gramas de fubá de milho (moído em moinho de pedra);

100 gramas de queijo minas padrão;

1litro de água;

Sal à gosto com pimenta do reino;

50 gramas de crispy de socol.

Modo de preparo

Em uma panela de fundo grosso (ferro de preferência), ferva a água juntamente com o sal e pimenta;

Polvilhe o fubá, igual pirão, e mexa com fuê, até começar a ferver (baixar o fogo);

Cozinhar por 50 minutos em fogo baixo;

Adicionar o queijo ralado e mexer (corrigir sal);

Servir com crispy de socol.

Como fazer o crispy de socol

Ingredientes

100 gramas de socol fatiado;

Modo de preparo

Assar as fatias de socol em forno ou frigideira até ficarem torradas;

Deixar esfriar.

Sorrentino de socol e queijo resteia, na manteiga de sálvia

Ingredientes da massa

300 gramas de farinha de trigo;

3 unidades de ovos inteiro;

50 ml de água.

Modo de preparo da massa

Juntar o trigo, ovos e água e misturar até formar uma massa homogênea;

Enrole a massa em filme PVC e deixar descansar por 20 minutos;

Cilindrar a massa em cilindro mecânico ou rolo de massa, deixando a mesma com a espessura desejada, fina para recheio.

Ingredientes do recheio

100 gramas de socol fatiado;

30 gramas de cebola roxa;

20 ml de azeite;

100 gramas de queijo resteia ou minas padrão ralado;

30 gramas de manteiga;

15 gramas de salsinha fresca;

100 gramas de creme de leite;

50 gramas de molho branco.

Modo de preparo do prato

Picar o socol e reservar;

Em uma panela aquecida, refogar a cebola e salsinha no azeite e manteiga;

Juntar o creme de leite, molho branco, queijo, socol e mexer até formar uma massa homogênea;

Colocar em recipiente e deixar esfriar.

Montagem do sorrentino

Com as lâminas de massa na espessura desejada, dispor na forma para sorrentino, colocar o recheio e fechar com a outra lâmina;

Da forma ao sorrentino, fechando suas laterais;

Cozinhar os sorrentinos em água fervente por 3 minutos.

Farofa de socol

Ingredientes

100 gramas de socol fatiado.

Modo de preparo

Assar as fatias de socol em forno ou frigideira até ficarem torradas;

Após esfriar, triturar o socol em um mixer ou liquidificador.

Manteiga de sálvia

Ingredientes

300 gramas de manteiga com sal;

50 gramas de sálvia fresca picada.

Modo de preparo

Derreter a manteiga em banho-maria, retirando a espuma branca que irá subir (caseína);

Após eliminado ao máximo a caseína, juntar a sálvia fresca picada, tampar e deixar com fogo desligado por 1 hora, a sálvia aromatizando a manteiga.

Montagem do prato

Em um prato, dispor os sorrentinos, juntar a manteiga de sálvia e decorar com a farofa de socol.

Sorvete com crispy de socol

Sorvete de creme, de preferência.

Ingredientes

100 gramas de socol fatiado.

Modo de preparo

Assar as fatias de socol em um forno ou frigideira, até ficarem torradas;

Deixar esfriar e depois triturar. Finalize com folhas de hortelã.

