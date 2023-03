Socorrista morre após atropelar cavalo solto em rodovia de Pontal, SP

Homem de 47 anos estava indo trabalhar de moto. Animal também morreu. Motociclista morre após atropelar cavalo em Pontal, SP

Um socorrista de 47 anos morreu a caminho do trabalho após atropelar um cavalo solto na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), em Pontal (SP), na madrugada desta quinta-feira (30). O animal também morreu.

A vítima trabalhava como motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SP) e, segundo as primeiras informações da Guarda Civil Municipal (GCM), era de Sertãozinho (SP).

Por volta das 5h, o homem estava indo trabalhar de moto quando, ao entrar em Pontal, viu o cavalo e não conseguiu desviar do animal que estava na pista.

De acordo com a GCM, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O dono do cavalo ainda não foi identificado. Uma faixa da pista, no sentido Pontal, precisou ser interditada para a retirada do animal.

Socorrista morreu após atropelar cavalo em pista de Pontal, SP

