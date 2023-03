Sofás de canto: uma das melhores alternativas para decoração de salas de estar

Confortáveis e bem aconchegantes, eles otimizam o espaço da sala de estar e são personalizados conforme a própria decoração

Divulgação: Móveis Hans

As salas de estar são um dos grandes focos para a decoração de uma casa. É um dos ambientes que mais recebem visitas e acomodam a família para passar um tempo junto curtindo uma série, um filme ou até mesmo tirando um período para descansar.

E uma das principais alternativas para a decoração de salas de estar são os sofás de canto, especialmente para quem tem família grande. Os itens se acomodam tanto em casas pequenas ou em espaços maiores e funcionam de várias formas. Os sofás de canto também são utilizados para dividir ambientes e receber mais convidados.

Confortáveis e bem aconchegantes, eles otimizam o espaço da sala de estar e são personalizados conforme a própria decoração. Se você deseja decorar a sua casa com os sofás de canto, confira essas dicas especiais que vão te ajudar na fora de fazer a compra.

Alinhar os sofás de canto próximo à parede: para maximizar o espaço do seu ambiente, é fundamental colocar o sofá de canto alinhado à parede – assim você aumenta a área na qual as pessoas podem circular. Além disso, escolha sempre colocá-lo em uma única parede para receber os seus convidados e visitas.

Material: a escolha dos materiais do seu sofá de canto também é um passo importante na hora de comprar o seu item. Além da estética e da usabilidade, você deve ter atenção com os tipos que vão garantir a melhor resistência e conforto. Sofás de canto feitos de camurça, linho e suede são os mais indicados para quem busca relaxar de forma confortável. Já os de couro são selecionados para as pessoas que preferem peças chamativas e duradouras.

Sofás de canto para dividir ambientes: você também pode utilizar os sofás de canto para organizar os seus ambientes. Por exemplo, se a sua sala fica no meio de um cômodo, os sofás de canto podem limitar essa área e separar o ambiente de uma forma harmônica, sem prejudicar o seu entorno.

Cor: as cores para um sofá de canto também influenciam diretamente no seu ambiente, como, por exemplo, cores mais claras dão a sensação de uma sala de estar mais espaçada e, tons como bege, branco, cinza-claro e marfim podem deixar todo o seu entorno mais tranquilo. Já as cores mais escuras dão um tom mais pesado e percepção de maior volume para a peça.

Divulgação: Móveis Hans

Os sofás de canto são indispensáveis para você deixar a sua sala mais confortável para receber as visitas com estilo e sofisticação. E com mais de 60 anos de história e protagonismo na produção de móveis na região, a Móveis Hans tem um repertório completo e esbanja todo o seu conhecimento quando falamos de decoração de ambientes. Nosso compromisso é acompanhar as tendências do mundo inteiro e garantir as melhores opções aos nossos clientes.

Conheça um pouco mais sobre a Móveis Hans: https://moveishans.com.br/

Vittorio Ferla