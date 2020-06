Sofia Andreini: la vita è un gioco da prendere sul serio

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Ho 24 anni, Dopo il diploma ho frequentato l’università, la facoltà di psicologia ma a metà percorso ho interrotto per potermi dedicare alla mia passione più grande da sempre: quella della moda in tutte le sue sfumature. Ho iniziato quindi a lavorare come modella da qualche mese e ho diversi progetti in ballo, tra cui quello di aprire un mio negozio di abbigliamento in cui ci saranno anche capi creati da me. Finalmente potrò fare delle mie passioni la mia vita.



Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

Ahimè ad oggi posso realizzare e dire di non aver mai amato effettivamente qualcuno nella mia vita, ho avuto una persona a cui ho voluto particolarmente bene ma nulla di più, o comunque non rappresentava l’idea che io avevo ed ho dell’amore. Credo che lo scopo di ognuno di noi nella vita sia proprio quello di amare, amare innanzitutto noi stessi e poi gli altri; credo non ci possa essere e nulla senza questo sentimento. Sono una persona totalmente innamorata dell’amore, ancora ci credo e ancora ci spero.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

In realtà non ho mai avuto una modella a cui voler somigliare, nonostante trovo che siano tutte bellissime e grandi donne. vorrei essere me stessa al 100% in questo lavoro e la mia idea sarebbe quella di fare qualcosa di rivoluzionario in questo campo.



Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Dopo un momento di stallo causa covid ho finalmente potuto riprendere i miei progetti che avranno a che fare con diverse campagne pubblicitarie anche su riviste. Non escludo un programma televisivo ma su questo non posso dire altro.

Come sei nella vita privata?

Nella vita privata sono una ragazza molto espansiva affettuosa solare e positiva. Ho molte esigenze e mi piace viziarmi ed essere “viziata”. Sono una persona che da tutta se stessa a chi vuole veramente bene e credo molto nei vecchi valori.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Vorrei che le persone andassero oltre l’apparenza per vedere che oltre ad una bella ragazza in realtà c’è molto altro. Vorrei che avessero meno pregiudizi e mi valutassero per quello che valgo e non solo per il mio aspetto fisico, che dietro la mia immagine c’è una persona con con un cuore e cervello che funziona anche molto bene e che non sono tutta apparenza e poca sostanza ma al contrario una persona sensibile che è affascinata soprattutto dalle cose semplici della vita. Che vuole affetti reali e stabili e soprattutto che credano nelle mie potenzialità.Alle vacanze nella mia casa in Calabria con tutti i parenti quando vivevamo tutto insieme e le giornate le passavamo a giocare, fare tuffi al mare, farci gli scherzi e alle passeggiate con i miei nonni. Sono giorni che vorrei poter rivivere sempre.Sei favorevole o contrario alla chirurgia plastica?Sono favorevole alla chirurgia plastica purché non sia eccessiva e solo nei casi in cui ci sia effettivamente bisogno. Non mi piace chi non si accetta per come è e si stravolge con l’uso della chirurgia.

Ci sono persone che ti hanno aiutato nei momenti difficili?

Si, i miei amici più stretti ma soprattutto la mia famiglia, che mi ha sempre supportata e si è fatta in 4 per potermi aiutare in qualsiasi situazione.

Un tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è quello di diventare una modella famosa e fare la mia strada nel mondo della moda