sofidel,-un-calendario-celebra-le-passioni-delle-proprie-risorse-umane

Valorizzare le unicità del proprio capitale umano, favorire l’incontro e lo scambio tra persone di culture e Paesi diversi, offrire un ritratto inedito dei propri dipendenti attraverso il racconto delle loro passioni, le stesse “che nutrono di curiosità, sensibilità e intelligenza anche l’azienda”. È l’idea alla base del calendario aziendale 2023 di Sofidel, il gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare per il brand Regina. Sotto il claim “We, Sofidel. Our Passions Fuel Our Future”, il calendario racconta le persone del Gruppo, una da ciascuno dei 13 Paesi nel mondo in cui l’azienda opera. Sono state scelte fra gli oltre 6.600 componenti della comunità Sofidel che erano stati invitati a candidarsi per raccontare ciò che amano fare nel loro tempo libero. Hanno risposto in tantissimi, con centinaia di foto e video, immagini di sport, arte, musica, bricolage, giardinaggio, cucina e altro ancora. La selezione finale dei “magnifici 13” è stata condotta da una giuria esterna, prima di coinvolgere il fotografo Pietro Paolini per la realizzazione degli scatti che sono finiti nel calendario. Fondatore del collettivo “TerraProject Photographers”, e già vincitore del World Press Photo nel 2012 e del Premio Marco Pesaresi per la fotografia contemporanea nel 2013, “Paolini ha realizzato tutti gli scatti in Italia, a Lucca, negli spazi produttivi, sia di cartiera (prima fase della produzione: dalla materia prima alla carta) sia di trasformazione (seconda fase della produzione dove si realizza il prodotto finito: carta igienica, carta casa, tovaglioli, fazzoletti veline), per rendere più esplicito il legame che unisce le persone, i loro talenti, e il loro impegno, a un’idea di sviluppo integrale e responsabile”.

Mese dopo mese si avvicendano i ritratti e le storie di Sean, tecnico di produzione dal Regno Unito, appassionato di recitazione; Fabrice, capoturno in uno stabilimento francese che è anche un campione di sollevamento pesi; Els, specialista delle risorse umane in Benelux, amante del cibo; la tedesca Anke che ama andare a cavallo; o ancora Dafni, che lavora nello stabilimento greco e che ha un debole per l’arte pasticcera. E poi tutti gli altri.

Un approccio originale e divertente quello di Pietro Paolini, che ha giocato con dettagli che rimandano alle passioni dei protagonisti ricreando un effetto di decontestualizzazione rispetto alle ambientazioni industriali.

“‘We, Sofidel’ è un progetto nel quale abbiamo creduto dal giorno uno – spiega Elena Faccio, Sofidel Creative, Communication & CSR Director – . Abbiamo voluto trasformare uno strumento di lavoro come il calendario aziendale in un’avventura di confronto e condivisione. La nostra azienda è fatta dalle nostre persone. Persone di Paesi e culture diverse che, insieme, hanno fatto e fanno di Sofidel una realtà internazionale che trova nella sostenibilità, nell’integrità e nel rispetto reciproco i propri valori fondanti”.

Il fotografo Pietro Paolini: “Gli scatti hanno avuto come obiettivo quello di far sentire i soggetti ‘protagonisti’. Lo shooting è stato un momento particolare e unico per i partecipanti, un’esperienza dove erano al centro dell’attenzione. La passione crea energia, curiosità, espande la nostra vita, il nostro benessere fisico e spirituale. Le persone Sofidel, protagoniste del calendario, vivono e animano le sedi del Gruppo in tutto il mondo. Il calendario ha cercato di condividere le loro passioni perché siano fonte di ispirazione. Abbiamo portato nello spazio di lavoro l’energia che anima le loro passioni, rappresentandole dentro lo spazio fisico di una cartiera e di un impianto di trasformazione. Ognuno si è vestito in modo consono alla propria passione. Visivamente l’effetto desiderato è quello della decontestualizzazione del soggetto, vestito in modo non usuale per essere all’interno dello spazio di lavoro. Giocando con un approccio, da un lato, sognante e fantasioso e, dall’altro, ironico e divertente. I colori e le atmosfere richiamano a un realismo magico, nella sua accezione più contemporanea, una sospensione e un’immobilità temporale che si intrecciano a una restituzione analitica di informazioni e dettagli”.

L'articolo Sofidel, un calendario celebra le passioni delle proprie risorse umane proviene da The Map Report.

