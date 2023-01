‘Sofrimento para todos’, diz morador de Ibaté após mortes do irmão e da mãe

Mulher de 62 anos morreu depois de receber a notícia que seu filho, de 44, havia morrido, no sábado (28). Corpos foram sepultados no domingo (29). Mãe morre ao saber que filho havia morrido em Ibaté

O morador de Ibaté (SP) Anderson Didone lamentou a morte do irmão e depois da mãe, que não resistiu ao receber a notícia, no sábado (28). Os corpos de mãe e filho foram enterrados no domingo (29).

Didone fez uma postagem homenageando os dois e falou do sofrimento da família com as perdas.

“É meu irmão quantos conselhos eu te dei né? até perdi as contas, mesmo assim você nunca me ouviu. Hoje é um dia de sofrimento para todos da família, pois além de perder você ainda perdemos a nossa mãe, que não suportou a notícia de te ver partir e foi junto de você. Que Deus receba vocês dois aí em cima e nós de forças pra continuar lutando sempre. Te amava mesmo não demonstrando isso”, escreveu em uma postagem no Facebook.

Morte de mãe e filho

Segundo o boletim de ocorrência, André Fabiano Bastos, de 44 anos, estava em sua casa, no Jardim Icaraí, quando abraçou sua companheira bem forte, deu um grito e em seguida morreu.

Ao ficar sabendo da notícia, Marli de Fátima Bastos passou mal e foi levada para o Hospital Municipal. Uma vizinha avisou Didone, filho mais novo de Marli, que foi até o local e, lá, descobriu que a mãe havia morrido, assim como o irmão.

Ele disse aos policiais que André era usuário de drogas, mas não soube dizer se ele havia feito uso de entorpecentes antes de morrer. Já a mãe, Marli, tomava medicamentos para diabetes e pressão alta.

Segundo a Polícia Civil as duas mortes foram registradas como suspeitas, e as causas serão investigadas.

