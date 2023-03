Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola) , ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 Formatori: Micko Alberti, Andrea Di Martino, Monica Testi Presentazione dell’iniziativa formativa Percorso di formazione dedicato all’approfondimento delle soft skill in ambito scolastico e in previsione dell’ingresso nel mondo lavorativo. Per […]

L’articolo Soft skills: conoscerle e potenziarle utilizzando tre romanzi. Corso a 29,90 euro e 25 ore di certificazione sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

valipomponi