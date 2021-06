sogno-azzurro-sostituito-dai-soliti-ignoti:-quando-vanno-in-onda-i-nuovi-episodi

Sogno Azzurro non va più in onda alle 20,30 su Rai Uno. La docu-serie di quattro puntate dedicate alla Nazionale italiana deve aver deluso le aspettative, visto che dopo una sola puntata è stata subito sostituita. Gli ascolti tv di ieri evidentemente hanno spinto i vertici Rai a correre ai ripari. La prima puntata di Sogno Azzurro è stata seguita 2.905.000 di spettatori pari al 12.49% di share. Il primo canale ha perso, e di tanto, la sfida contro Canale 5: Striscia la Notizia ha convinto 4.236.000 di spettatori e il 18.44% di share.

Proprio per questo motivo, Sogno Azzurro è stato sostituito dalle repliche dei Soliti Ignoti. Da stasera nel preserale di Rai Uno torna in onda Amadeus con le sue identità misteriose. E anche se sono puntate già andate in onda i dati dovrebbero essere più alti di ieri sera. Questo ha svelato il sito di Davide Maggio, ricordando che già domenica Amadeus è andato in replica ed è riuscito a conquistare il 21% di share. La differenza tra il gioco degli ignoti e Sogno Azzurro, insomma, è netta.

A nulla è valsa quindi la promozione fatta dai calciatori sui rispettivi canali social, l’appuntamento che avrebbe condotto per mano il pubblico verso gli Europei 2021 non ha convinto. Ma niente paura per chi si fosse affezionato alla docu-serie: Sogno Azzurro andrà in onda giovedì 10 giugno in prima serata. I restanti tre episodi del cammino verso gli Europei di calcio verranno accorpati e andranno in onda in un unico appuntamento. In questo modo sostituirà il film in programmazione al momento.

I Soliti Ignoti in replica andrà in onda fino a giovedì, poi lascerà posto venerdì alla partita inaugurale degli Europei 2021 tra Turchia e Italia. Sarà il primo appuntamento con la Nazionale azzurra, che tornerà in campo, sempre a Roma, anche mercoledì 16 giugno e domenica 20 giugno. Rispettivamente contro la Svizzera e contro il Galles. Le partite di calcio terranno compagnie al pubblico di Rai Uno fino all’11 luglio, quando a Londra andrà in scena la finale dopo un lungo anno di attesa. Gli Europei di calcio erano previsti infatti nel 2020, ma sono stati rinviati a causa della pandemia da Covid-19.