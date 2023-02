Sogro é preso suspeito de matar genro com golpes de chave de fenda em Levy Gasparian

Crime aconteceu durante uma discussão entre os dois, diz Polícia Militar. Suspeito foi localizado em uma área de mata junto com a ferramenta. Um homem, de 26 anos, foi assassinado com golpes de chave de fenda na tarde desta terça-feira (21) em Levy Gasparian (RJ). O suspeito de cometer o crime é o sogro, que foi preso.

O caso aconteceu na Rua Jaime Matos, no distrito de Afonso Arinos, durante uma discussão. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida pelas costas.

O homem chegou a ser levado para um posto de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O sogro, de 43 anos, tentou fugir, mas foi encontrado pela PM em uma área de mata. A arma do crime também foi apreendida.

O suspeito foi levado para a delegacia e está à disposição da Justiça. Até a publicação desta reportagem, a motivação do crime ainda era desconhecida.

Vittorio Ferla