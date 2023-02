Solange Almeida abre mela-mela do carnaval de Macau neste sábado (18); veja programação

Dan Ventura, Giannini Alencar e Banda Pretta também estão entre atrações. Folia ainda tem polos na Praia de Camapum e na Praça da Conceição. Conhecido pelo tradicional mela-mela, o carnaval de Macau está de volta em 2023. A folia será aberta oficialmente neste sábado (18), com a presença da cantora Solange Almeida. Ela comanda o trio elétrico no circuito que tem 6 km de extensão e que dá uma volta na cidade salineira, localizada a 180 km de Natal. A outra atração do primeiro dia é Juninho Ousado, a partir das 17h.

Solange Almeida comanda arrastão do mela-mela em Macau

Divulgação

Dan Ventura, Giannini Alencar, Lucas Boquinha, Som e Balanço e Banda Pretta são outros nomes confirmados na programação.

“Esperamos corresponder às expectativas do folião macauense e dos visitantes que vão chegar para brincar um carnaval animado e de paz”, declarou o prefeito de Macau, José Antônio de Menezes.

Além do mela-mela, a folia tem mais dois polos: Praia de Camapum e Frevo na Praça da Conceição, onde se apresentam artistas e bandas locais, no início da tarde e no final da noite, de sábado (18) a terça-feira (21).

Na segurança pública, um efetivo policial extra da capital com 75 homens está garantido pelo Governo do Estado, além da presença da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o Policiamento Estadual de Trânsito.

O Carnaval de Macau, através de uma lei estadual, é patrimônio imaterial, histórico e cultural do estado.

Confira programação oficial:

Sábado (18)

Polo Praia de Camapum (13h) – Banda Doce Pecado

Circuito Mela-Mela (17h) – Solange Almeida e Juninho Ousado

Polo Praça da Conceição (23h) – Orquestra Ouro Branco

Domingo (19)

Polo Praia de Camapum (13h) – Eliana Show

Circuito Mela-Mela (17h) – Alinne Reis e Lucas Boquinha

Polo Praça da Conceição (23h) – Orquestra Manguesart

Segunda-feira (20)

Polo Praia de Camapum (13h) – Chico Tácio

Circuito Mela-Mela (17h) – Giannini Alencar e Som e Balanço

Polo Praça da Conceição (23h) – Orquestra Sempre Alerta

Terça-feira (21)

Polo Praia de Camapum (13h) – Luciléia Silva & Moreninho dos Teclados

Circuito Mela-Mela (17h) – Dan Ventura e Banda Pretta

Polo Praça da Conceição (23h) – Leão Neto e Banda Mestre Avelino

