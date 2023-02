Solar Bela Vista tem baile à fantasia e festa infantil de carnaval com ingressos gratuitos; saiba como reservar

Distribuição dos ingressos começa nesta terça-feira (7), a partir das 12h, pela internet. Solar Bela Vista tem baile à fantasia e bloco de carnaval infantil com ingressos gratuitos

Canindé Soares

O Solar Bela Vista, na Cidade Alta, em Natal, terá programação de carnaval com ingressos gratuitos para a população. A folia tem início dia 16 de fevereiro com um baile à fantasia. Já no dia 19, domingo de carnaval, é a vez do público infantil, com o bailinho de carnaval “Mamãe eu quero”.

Os ingressos gratuitos começam a ser distribuídos nesta terça-feira (7), a partir das 12h, pela internet.

Baile à Fantasia

Para animar o primeiro baile à fantasia do Solar Bela Vista sobe ao palco a cantora Khrystal, com um show especialmente preparado para o período do reinado de Momo, intitulado “Baila Comigo”. Acompanhada de baixo, guitarra, bateria e trompete dobrado, a cantora apresentará um repertório que vai de Rita Lee a Caetano Veloso, passando por músicas de Moraes Moreira, Alceu Valença e Luiz Gonzaga.

Em seguida, a Sesi Big Band, comandada pelo Maestro Eugénio Graça, faz uma volta ao passado com marchinhas carnavalescas tradicionais e frevos. A festa terá ainda um concurso de fantasias, com direito a prêmio para o folião melhor caracterizado. A programação começa às 17h.

Bailinho Mamãe Eu Quero

No domingo de carnaval, 19 de fevereiro, o Solar Bela Vista Cultura realiza o Bailinho “Mamãe eu quero” para a criançada. A festa será animada pelo grupo Fun Fest, com seus cantores e bonecos. Atividades recreativas e maquiagens artísticas completam a programação. O evento tem início às 16h.

Reserva de ingressos

Todas as apresentações são gratuitas, mas é preciso fazer reserva online antecipada dos ingressos através da internet. As reservas serão disponibilizadas às 12h, desta terça-feira (7), com limite de ingresso por CPF.

Depois, a partir do dia 13, o público precisa comparecer ao Sesi Clube (Av. Capitão-Mor Gouveia, 2770, Lagoa Nova) para realizar a troca de 1 kg de alimento não perecível pela pulseira de acesso ao evento.

A programação cultural e ocupação do prédio histórico, que foi restaurado no último ano pelo Sesi, faz parte de uma série de eventos que vão celebrar os 70 anos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), em 2023.

Serviço

Baile à Fantasia do Solar Bela Vista com Khrystal e SESI Big Band

Quinta-feira, 16 de fevereiro – abertura dos portões às 17h

Bailinho de Carnaval Mamãe Eu Quero

Domingo, 19 de fevereiro – abertura dos portões às 16h

