Soldado é preso suspeito de esfaquear irmão em Penedo

Caso aconteceu na Rua Bela Vista. Segundo a Polícia Militar, vítima foi atingida no tórax e socorrida para o Hospital de Emergência de Resende. Um soldado, de 19 anos, foi preso suspeito de esfaquear o irmão na noite de segunda-feira (23) em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Rua Bela Vista, em Penedo.

Segundo a Polícia Militar, os dois tiveram uma discussão acalorada e a vítima, de 23 anos, acabou sendo atingida na região do tórax.

O jovem foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende (RJ), cidade vizinha. O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde do paciente e aguarda resposta.

Ainda de acordo a PM, o agressor se apresentou no hospital e disse ter agido em legítima defesa. Ele passou por atendimento médico por ter levado socos durante a briga.

Em seguida, o jovem foi encaminhado para a delegacia de Itatiaia, onde o caso foi registrado. Ele foi ouvido e autuado por lesão corporal.

Por ser militar da ativa, o agressor ficará preso na carceragem da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Em nota, a Aman se pronunciou e disse que segue acompanhando o caso. Leia na íntegra:

“Na madrugada do dia 24 de janeiro, a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) foi informada da ocorrência de um incidente envolvendo um militar do Batalhão de Comando e Serviços da AMAN (BCSv/AMAN), na cidade de Penedo-RJ, nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023.

Segundo o relato policial, após uma discussão familiar, o soldado atingiu seu irmão com uma facada no tórax do lado direito. A vítima foi socorrida ao hospital de emergência de Resende e permanece internada em observação.

O militar envolvido foi levado para a 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia para registro da ocorrência e deverá ser recolhido à prisão do BCSv/AMAN.

A AMAN acompanha o caso e segue à disposição para demais esclarecimentos.”

