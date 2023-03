sole-e-clima-mite-in-calabria,-ma-da-domenica-tornano-nubi-e-piogge

Condizioni in generale miglioramento nei prossimi giorni grazie al rinforzo dell’anticiclone. Tanto sole nel weekend. Temperature in graduale lieve rialzo, ma da domenica ritornano nubi e piogge.

Venerdì 24 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’area dello Stretto, sull’Appennino settentrionale e sull’appenino centro-meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Sabato 25 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’area dello Stretto, sull’Appennino settentrionale e sull’appenino centro-meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Ionio mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Domenica 26 marzo

La pressione cede rapidamente favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’area dello Stretto cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sull’Appennino settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sull’appenino centro-meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3100 metri. Ionio e Basso Tirreno da mosso a calmo.

The post Sole e clima mite in Calabria, ma da domenica tornano nubi e piogge appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Ufficio Stampa