Soleil Sorge a Punta Cana nello stesso resort di Gianmaria Antinolfi, ex di Belén Rodriguez

Soleil Sorge starebbe vivendo un flirt con Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato di Belén Rodriguez. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi secondo il quale l’influencer e il manager sarebbero volati insieme “al caldo”. Le foto postate su Instagram lo dimostrano: Soleil e Gianmaria sono a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Si trovano nello stesso posto negli stessi giorni e alloggiano nel medesimo resort.

Soleil Sorge: “Siamo ottimi amici”

Soleil dichiara a Fanpage.it che con Gianmaria sarebbero “ottimi amici” e conferma che l’auto che compare nelle storie di entrambi e in una foto postata da Antinolfi su Instagram, dotata di rivestimenti in pelle beige, è quella di suo padre. A dimostrare che l’hotel nel quale alloggiano è lo stesso è un particolare che “tradisce” Soleil. La donna non si geolocalizza in un resort preciso ma la foto delle poltroncine di paglia sospese è stata scattata proprio all’interno dell’hotel in cui alloggia Gianmaria, The Level at Melià, uno tra i più prestigiosi della zona. Gianmaria non viene quindi descritto come un fidanzato ufficiale ma le circostanze dell’incontro tra i due, e soprattutto la presenza di Antinolfi a bordo dell’auto del padre di Soleil, sono suggestive.

in foto: Soleil nell’hotel in cui alloggia Gianmaria Antinolfi, sotto il like del manager

in foto: L’hotel in cui alloggia Gianmaria è lo stesso che ospita Soleil

Soleil e gli ex di Belén Rodriguez, in passato l’amicizia con Andrea Iannone

Gianmaria non è il primo ex fidanzato di Belén Rodriguez (a sua volta sorella di Jeremias, ex fidanzato della Sorge) accostato a Soleil Sorge. In passato fu molto chiacchierata per una presunta relazione con Andrea Iannone, il motociclista che ha vissuto una lunga relazione con la showgirl argentina. I due, dopo una serie di foto in cui comparivano vicini e le prime indiscrezioni, ingaggiarono un botta e risposta a proposito di quel rapporto mai davvero chiarito. Soleil sosteneva che Iannone non fosse il suo tipo e che fosse lui quello interessato tra i due, mentre il motociclista ha sempre smentito questa versione dei fatti. Con Gianmaria, invece, il clima sarebbe disteso ma la natura del loro legame resta ancora tutta da chiarire.