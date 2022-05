Soleil Sorge avvistata con il presunto fidanzato a Venezia: lui chi è?

Soleil Sorge sorpresa insieme ad un uomo in un noto ristorante a Venezia: arriva la segnalazione

E’ dal periodo in cui partecipava al Grande Fratello Vip che non si fa altro che parlare della sua vita privata. Difatti quest’ultima ha sempre dichiarato di essere felicemente fidanzata, non avendo mai voluto però svelare la sua identità. La ragazza si è sempre limitata a dire che è una persona totalmente fuori il mondo dello spettacolo. E sono stati tanti sui social ad aver messo in dubbio questa sua storia d’amore, arrivando a paragonare ironicamente questo ragazzo misterioso al famoso Mark Caltagirone. Ebbene proprio in queste ultime ore la ragazza è stata sorpresa al fianco di questo suo presunto fidanzato in un noto ristorante a Venezia, come riportato dalla fanpage instagram VeryInutilPeople:

“Una nostra fonte ci ha segnalato che lei e il presunto fidanzato sono stati a cena assieme al M’Art di Venezia: un ristorante lussuoso che si affaccia sul canale…”

Chi è il fidanzato dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip? L’ultimo gossip

In tanti si staranno chiedendo chi sarà mai questo fidanzato di Soleil Sorge. In base alla segnalazione riportata dalla fanpage instagram VeryInutilPeople il presunto compagno della ragazza, la quale ha in ballo alcuni progetti insieme a Sonia Bruganelli, sarebbe decisamente appariscente, molto abbronzato e profumato. In questa occasione pare che questa persona indossasse addirittura degli occhiali da sole in piena sera:

“A cena era parecchio appariscente. Abbronzatissimo, profumatissimo (avete presente quando uno lascia la scia?), con gli occhiali da sole di sera ed una giacca bianca….”

In base a diversi rumor circolati in questi mesi il fidanzato della ragazza dovrebbe essere Carlo Domingo, il quale sembra sia proprietario di una compagnia di eventi. Sarà davvero lui?

Fidanzato di Soleil Sorge: i gesti social di lei non lasciano dubbi

La fanpage instagram di gossip VeryInutilPeople ha poi concluso questa sua segnalazione facendo notare che il presunto fidanzato della giovane influencer si sarebbe anche visto nelle sue storie (almeno il suo riflesso): “Lei ha pubblicato una storia in cui si notava un riflesso di un uomo…” Prima o poi la ragazza verrà allo scoperto e rivelerà finalmente l’identità di questo suo presunto fidanzato? Chissà, intanto è certo che ha gli occhi puntati addosso per via di tutta questa faccenda.

