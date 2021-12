soleil-sorge-prima-lancia-una-bomba-su-alex-belli-e-poi-si-pente

Nella serata di ieri, venerdì 17 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e come sempre protagonisti della puntata sono stati Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo essere stato squalificato dal gioco, Alex è tornato in casa e sembra che abbia avuto un faccia a faccia sia con alcuni ex compagni ma soprattutto con Soleil Sorge. Tra i due c’è stato un chiarimento dopo quanto accaduto lo scorso lunedì, quando Alex ha abbandonato la casa in compagnia della moglie Delia Duran. Ad ogni modo, in questi giorni Soleil sembra che durante una chiacchierata con Biagio D’Anelli si sia lasciata andare ad una confessione che ha fatto parecchio parlare.

Soleil Sorge, la confessione su Alex Belli

Soleil Sorge, chiacchierando con Biagio D’Anelli avrebbe fatto delle rivelazioni piuttosto scoppiettanti su Alex Belli. Nello specifico pare che l’influencer si riferisse a delle dichiarazioni rilasciate da Alex negli ultimi giorni di permanenza all’interno della casa. L’attore pare che avesse fatto intendere a Soleil di aver addirittura pensato di porre fine al suo matrimonio per lei. “A me comunque dispiace, perché non meritava di chiudere un percorso così male alla fine di tutto. Mi fa rabbia che non sto bene, perché non se lo merita. Il fatto è che mi manca e mi dà fastidio questo. Mi sono fidata e non dovevo. La persona di cui mi sono fidata si è approfittata di me ed ha strumentalizzato tutto. Mi sono sentita un po’ usata. Questo è quello che mi fa più male, è stata l’ennesima delusione”. Queste le parole di Soleil, parole molto forti e significative che di certo fanno ben intendere quanto sia legata all’attore.

La gieffina in vena di confessioni “Avrebbe lasciato la mgolie”

Ma non è finita qui, perchè la gieffina in vena di confessioni, avrebbe detto anche tanto altro. “Vado dal ‘lo odio’, al ‘mi manca come nient’altro al mondo’. Tutto quello che ha fatto è per lo show. Pensa che sul divano mi ha detto che stava pensando proprio di dichiarare tutto quello che aveva dentro di sé per me e troncare il suo matrimonio e la storia che ha fuori con Delia. Che poi vabbè che matrimonio è, visto sulla base di quello che ho visto. Si tratta di un matrimonio dubbioso e con un percorso che si può definire tristissimo e penoso”.Queste ancora le parole di Soleil.

Alfonso Signorini chiede a Soleil “ti sei pentita?”

Nella puntata di ieri, Alfonso Signorini avrebbe chiesto a Soleil se in qualche modo si fosse pentita di aver rivelato questo particolare ovvero che ALex avrebbe anche lasciato la moglie per lei. Soleil avrebbe reagito in questo modo. “Alfonso mi spiace per quella cosa che ho rivelato. Non mi sono comportata bene. Era un pensiero che lui mi ha detto in confidenza e io l’ho detto in un momento di rabbia. Certo, confermo che me l’ha detto, ma non sono felice di averlo riportato. Dove me l’ha confessato? Ok, meglio non dirlo, grazie”. Insomma, Soleil avrebbe preferito non ripetere più quelle parole, ma ad ogni modo ormai è chiaro a tutti.