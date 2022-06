Soleil Sorge sorpresa a baciare un ragazzo: è il suo fidanzato? L’ultimo gossip

Soleil Sorge bacia un altro ragazzo in mare: arriva il nuovo scoop

Lunedì scorso la popolare influencer ha fatto il suo approdo a Cayo Cochinos per mettere alla prova i naufraghi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Al suo fianco c’era pure Vera Gemma, con la quale in passato ha spesso e volentieri litigato. Oggi l’ex concorrente del GF Vip è finita nuovamente sotto i riflettori del gossip per via della sua vita privata. Cos’è successo? In queste ultime ore l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie su instagram alcune foto della ragazza impegnata a dare un bacio appassionato ad un misterioso giovane: “Soleil ed un amico misterioso al mare…” Chi sarà?

L’influencer viene finalmente allo scoperto: è amore con il fidanzato

In tanti ovviamente si staranno chiedendo chi sarà mai questo misterioso ragazzo sorpreso a baciare appassionatamente in mare la popolare influencer Soleil Sorge, la quale è stata attaccata da Mercedesz Henger dopo la sua brevissima comparsata in quel di Cayo Cochinos. Sui social hanno subito capito che il misterioso ragazzo altro non è che il suo fidanzato storico Carlo Domingo, del quale molti hanno messo in dubbio addirittura la sua esistenza, visto che ai tempi del Grande Fratello Vip non è mai voluto né apparire né tantomeno intervenire sui social. Invece lui c’è, e i due sono sembrati essere davvero tanto innamorati.

Chi è Carlo Domingo: è lui il fidanzato della popolare influencer

Chi è il fidanzato di Soleil Sorge? Per chi se lo chiedesse lui è nato in Sicilia, più precisamente a Marsala. E’ il proprietario di una grossa compagnia di eventi a carattere nazionale ed è al tempo stesso è un manager. Di lui in tempi non sospetti Alfonso Signorini ha detto:

“Non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo e viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale…”

Per tale ragione per tutti questi mesi non si è mai visto neppure per sbaglio in Tv. Tuttavia il loro amore, come testimoniato dalle foto pubblicate poco fa da Deianira Marzano su instagram, sta andando davvero a gonfie vele, con buona pace delle cosiddette malelingue.

