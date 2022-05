Soleil Sorge umiliata: “Perchè dal vivo sei così brutta?”, la sua risposta è da applausi

E’ accaduto qualcosa di veramente incredibile a Soleil Sorge, ovvero l’influencer nonché ex gieffina la quale sta vivendo un momento di grande positività soprattutto da un punto di vista professionale e lavorativo. L’abbiamo vista per circa sei mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero il Grande fratello vip 6, dove è stata la protagonista assoluta di questa edizione. In questi giorni sembra che sia accaduto un qualcosa di veramente incredibile. Un giovane si sarebbe finto un fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma dopo averla avvicinata le avrebbe detto qualcosa di veramente poco carino. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Soleil Sorge avvicinata da un ragazzo che si è finta un fan

Soleil Sorge ha un carattere piuttosto particolare e sappiamo bene che in diverse occasioni è stata al centro delle polemiche e delle critiche proprio per questo motivo. Ebbene, proprio nelle scorse ore sembra che le sia accaduto qualcosa di veramente incredibile. Un ragazzo, si sarebbe finto un fan di Soleil e l’avrebbe avvicinata per prenderla in giro. Nello specifico pare che il giovane si sia avvicinato a Soleil, chiedendole un selfie.

“Posso dirti una cosa? Ma come mai dal vivo sei così brutta?”, il ragazzo lascia di stucco Soleil

Poi, il ragazzo le avrebbe chiesto “Soleil posso dirti una cosa? Ma come mai dal vivo sei così brutta?”. Questa la domanda del giovane a Soleil, la quale ovviamente non si è lasciata sfuggire l’occasione ed ha risposto in modo piuttosto ironico ma ovviamente non è mancata la frecciata velenosa. “Perchè non ho le luci giuste”, avrebbe risposto Soleil. Il tutto è stato documentato con un video virale che è finto sui social e Soleil pare che abbia ancora lasciato un altro commento.

Il commento dell’ex gieffina sui social al video diventato virale “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again. #bellidentroisbetter”. Queste le parole di Soleil che rispetto alla sua esperienza a Uomini e Donne, pare che sia riuscita a catturare la simpatia di tanti telespettatori.