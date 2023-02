Solidez e valorização: o investimento em terrenos é um dos que mais garante retorno e lucro Bem durável e com grande chance de rentabilidade, comprar terrenos, lotes e imóveis ainda é uma das formas mais seguras de investimento. Com o mercado imobiliário aquecido e a constante valorização das regiões, a busca por compras de terrenos apresentou crescimento exponencial de aproximadamente 200% durante a pandemia, de acordo com dados divulgados pelo Extra. A perspectiva é que o setor se mantenha em alta nos próximos anos.

Comprar um terreno ou lote é um excelente negócio, tanto para quem deseja diversificar as fontes de renda, quanto para quem tem o sonho de construir um novo lar para a família ou até mesmo um condomínio residencial ou centro comercial para locação e venda.

Investimentos: terreno ou aplicação?

Investir se tornou uma prática cada vez mais comum para os brasileiros. Com muitas opções disponíveis, pode surgir a dúvida na hora de alocar uma verba. Afinal, o que vale mais a pena, comprar um terreno ou investir o dinheiro? A melhor forma de decidir é investigar as possibilidades, estudar os números do mercado e buscar a alternativa mais rentável a médio e longo prazo.

Para isso, podemos pensar no seguinte exemplo: se há 10 anos você aportasse um valor de R$30.000,00 na sua poupança, seu rendimento atual seria de R$ 29.223,01, caso tenha investido o mesmo valor no CDB, que rende 100% do CDI em uma poupança, o valor atual seria de R$ 50.737,24. Porém, caso você tenha alocado essa verba em um terreno, nesse caso utilizamos como exemplo o loteamento Gustavo da Irineu Imóveis, a valorização do seu investimento seria de 3,87% ao mês, 46,51% ao ano. Uma valorização expressiva a médio prazo.

Sendo assim, investir em lotes e terrenos é seguro e lucrativo. Veja mais alguns bons motivos para adquirir o seu:

1) Garantia de patrimônio

Por ser um bem durável, comprar um lote ou terreno aumenta o patrimônio do comprador, facilitando a negociação de investimentos futuros e até o acesso a possíveis linhas de crédito, além de ser uma excelente opção para quem deseja diversificar seus investimentos.

2) Valores mais atrativos

Os valores de terrenos e lotes, geralmente, são bem mais atrativos do que imóveis já prontos. Isso facilita o acesso à compra e também possibilita maior controle do planejamento financeiro. Além disso, a burocracia costuma ser mais simples, agilizando o processo de aquisição.

3) Valorização a médio e longo prazo

Sendo utilizado para construção ou não, um terreno ou lote é um bem durável que garante retorno a médio e longo prazo, pois eles tendem a valorizar no momento da revenda. Esse movimento se dá pela alteração da oferta e demanda do mercado e a possibilidade de melhorias na infraestrutura da região e seu entorno. Por isso, é importante realizar uma pesquisa prévia sobre a localização em que o terreno desejado se encontra.

4) Baixo custo de manutenção

Terrenos e lotes também são bem vantajosos quando o assunto é geração de custo. Comparado a imóveis prontos e outros empreendimentos, eles tendem a ter um custo de manutenção mais baixo. Além do IPTU anual, os valores giram em torno da manutenção e limpeza do local.

5) Versatilidade

Investimento versátil e bem mais flexível. Diferente de outros tipos de aquisições, você conta com a possibilidade de ajustar o investimento de acordo com seus objetivos, podendo construir um imóvel residencial, um condomínio empresarial, galpões para indústria, comércio e logística, centro comercial e até mesmo prédios com apartamentos para locação. Você também tem a chance de definir a planta de acordo com suas necessidades, além de controlar os gastos e garantir a qualidade de execução do projeto.

valipomponi