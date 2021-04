soliti-ignoti,-epica-gaffe:-donna-non-riconosce-il-figlio,-reazione-di-amadeus

Incredibile errore a I Soliti ignoti, nel corso della puntata in onda martedì 27 aprile. Senza dubbio la gaffe entrerà a far parte degli scivoloni più memorabili del piccolo schermo. Il qui pro quo, che ha lasciato basito il padrone di casa Amadeus, si è verificato nella fase finale del gioco, quello del ‘Parente misterioso’.

La donna chiamata a partecipare al quiz conclusivo della puntata si è inspiegabilmente confusa nell’attimo in cui ha dovuto riconoscere il figlio. Al momento dell’errore c’erano in palio 25mila euro (i vip che prendo parte al gioco devolvono il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo). Soldi che Monica Leofreddi, protagonista della puntata dello show in questione, ha visto sfumare.

Ma che cosa è accaduto in particolare? Amadeus ha chiesto alla signora ‘confusa’, parente di uno degli otto ignoti, se davvero fosse la mamma del personaggio numero 8, ossia la persona che la Leofreddi aveva individuato per proseguire nel gioco. La donna ha affermato che sì, era la mamma della ragazza. Ma non è così. La signora infatti è la madre del personaggio numero 7, un ragazzo.

Infatti, non appena ha dato risposta affermativa, la grafica del programma di Rai Uno l’ha smentita. Amadeus, alquanto esterrefatto da quanto capitato, si è affrettato a far notare alla donna l’errore: “Signora, suo figlio non è l’ignoto numero sette? Si è confusa“. La signora è andata in tilt non riuscendo per qualche secondo a comprendere la gaffe. Intanto la Leofreddi, prima di capire che cosa fosse successo, ovviamente ha esultato, pensando di avercela fatta. Poi la doccia fredda!

Naturalmente la vicenda è subito diventata virale sul web, dove sono divampati gli sfottò. Ma come? Ora neppure i figli si riescono più a riconoscere? Questa la domanda ironica che hanno battuto molti utenti che hanno assistito alla scena in tempo reale.

I Soliti Ignoti, la gaffe epica della signora e la reazione sui social di Monica Leofreddi

Anche Monica Leofreddi, che per un attimo aveva creduto di averla spuntata, ha commentato la clamorosa gaffe, dedicandole un simpatico post social. Su Instagram la giornalista ha scritto: “Solo a me poteva capitare. Parente misterioso meno somigliante del mondo, neanche la mamma lo riconosce. Scherzi a parte, mi è dispiaciuto tanto aver perso la cifra che avevo guadagnato, ce l’ho davvero messa tutta per vincere e aiutare l’autismo”.