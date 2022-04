soliti-ignoti,-ospite-raoul-bova,-momenti-di-tensione-…

Raoul Bova nella serata di ieri è stato ospite nel salotto de I soliti Ignoti da Amadeus. Purtroppo ad un certo punto ed esattamente sul finire della puntata, all’interno dello studio si sarebbero vissuti attimi di tensione. Ma per quale motivo? E’ risaputo che quando arriva il momento di indovinare il parente misterioso, i concorrenti hanno paura di sbagliare e perdere tutto il montepremi. La stessa cosa è accaduta ieri sera a Raoul. Ma l’attore ha indovinato?

Raoul Bova ospite dell’ultima puntata de I soliti ignoti

Raoul Bova, ospite nel corso della puntata de I soliti ignoti andata in onda ieri giovedì 14 aprile 2022 sembra che ad un certo punto della puntata abbia vissuto degli attimi di tensione. Proprio sul gioco finale, quando c’era da indovinare il parente misterioso, l’attore è apparso piuttosto teso e preoccupato. Sostanzialmente il suo timore pare fosse quello di dare una risposta sbagliata. Così, l’attore ha indicato il numero 8 come figlio della signora che stava impersonando il ruolo del parente misterioso.

Attimi di tensione per il noto attore sul finire della puntata, ma cosa è accaduto?

Dopo che l’attore ha dato la sua risposta sembra che in molti siano rimasti ad attendere e capire se effettivamente la risposta data da Raoul fosse esatta o meno. Finalmente, dopo qualche secondo di attesa, Amadeus ha dato l’esito ed è stata subito gioia. Bova aveva infatti indovinato il parente misterioso e la donna entrata da poco, sul finire della puntata, in studio era proprio la mamma dell’ignoto numero 8.

Vince 18 mila euro e poi parla del suo nuovo personaggio in Don Matteo

Così l’attore, con un pizzico di fortuna ha vinto una cifra piuttosto importante, ovvero circa 18 mila euro che ovviamente verrà devoluta in beneficenza, così come tutte le altre somme vinte in precedenza da altri artisti nelle altre serate e puntate del programma. Nel corso della sua ospitata, poi, inevitabilmente Raoul ha parlato della sua partecipazione a Don Matteo, come nuovo protagonista in sostituzione di Terence Hill. A breve, infatti, vedremo il compagno di Rocio Munoz Morales protagonista della serie televisiva di grande successo di Rai 1. E’ finita l’attesa, tra poco vedremo Raoul in questa nuova veste di sacerdote.