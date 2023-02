Solução para problema educacional pode valer R$ 300 mil; inscrições para Desafio LED estão abertas

Inscrições para a 2ª edição do Desafio são gratuitas e ficam abertas até 19 de março. Oitenta jovens serão classificados em uma primeira etapa e terão apoio para elaborar suas propostas e concorrer ao prêmio na grande final. Rappers MC Estudante e MC Soffia vão divulgar as inscrições para o Desafio LED.

Divulgação/Globo

Uma boa ideia para ajudar a solucionar problemas na educação pode ser oportunidade para que jovens estudantes recebam capacitação e reconhecimento em dinheiro. Cinco estudantes serão premiados pela iniciativa “Desafio LED – Me dá uma Luz aí!”, realizada pela Globo em parceria com a Mastertech (escola de pensamento digital, ágil, lógico e humano).

Quem pode se inscrever? Estudantes maiores de 18 anos de todo país

O que é preciso? Os estudantes devem responder à seguinte questão: ‘Qual parte do teu mundo educacional precisa de mais conexão?”, podendo ser digital ou não.

Qual o prêmio? As cinco melhores soluções criativas para problemas educacionais serão premiadas com um valor total de R$ 300 mil.

Onde fazer a inscrição? As inscrições para a segunda edição do Desafio são gratuitas e ficam abertas até 19 de março, através do site http://www.movimentoled.com.br.

O convite para participar desta seleção será feito, a partir desta semana, por uma campanha com os rappers MC Soffia e MC Estudante na programação da TV Globo e dos canais por assinatura da Globo.

Como será a seleção dos projetos vencedores?

Uma equipe especializada da Mastertech vai analisar as soluções inscritas:

Na primeira etapa, serão selecionados 80 projetos;

Durante dois meses, os escolhidos serão capacitados por meio de acompanhamentos e workshops, concedidos por mentores da Mastertech;

Ao final, cinco finalistas são levados ao Festival do LED, evento gratuito que acontece em junho no Rio de Janeiro, onde terão a oportunidade de apresentar suas ideias a um corpo de jurados.

O valor de R$ 300 mil será distribuído, não igualitariamente e por ordem de qualificação, do 1º ao 5º colocado.

Primeira edição do desafio

Na primeira edição do Desafio, em 2022, os vencedores foram Gabriela Leite, de Juazeiro do Norte, e Weverton Alves, de São Paulo.

Gabriela apresentou o projeto “Maduc”, um aplicativo de matching entre universitários e alunos da rede pública do interior do Ceará, que buscam desenvolver grandes ideias e transformar suas realidades através da inovação.

Já o projeto “Mentoria na Perifa” foi apresentado por Weverton, com o foco de transformar a vida de jovens de baixa renda através de mentorias online gratuitas.

Jornada ESG

O Desafio é parte do Movimento LED – Luz pela educação, iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho, que busca iluminar e disseminar práticas inovadoras em educação, reconhecendo hoje quem está revolucionando o futuro do setor no Brasil. A iniciativa está alinhada com o sexto compromisso (educação) assumido pela Globo em sua Jornada ESG.

O Movimento premia boas práticas educacionais de professores, estudantes, empreendedores e criadores de conteúdo com o valor total de R$ 1,5 milhão de reais, acelerando projetos, gerando conversas e conectando diferentes atores da sociedade.

O Movimento LED possui um conselho consultivo formado pelas organizações UNESCO, Unicef, Todos pela Educação, CIEB (Centro de Inovação para a Educação Brasileira), ITS (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio), Vale do Dendê e Porto Digital, além de apoio institucional do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação).

Vittorio Ferla