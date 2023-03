Soluções agrícolas: Terraverde apresenta recursos de última geração

A empresa oferece uma tecnologia diferenciada no campo e mostra como a telemetria pode ajudar na produção no agronegócio A tecnologia da Terraverde possui o objetivo de facilitar a produção e deixá-la com mais qualidade.

Para garantir uma boa performance no campo, os equipamentos utilizados no agronegócio precisam possuir uma tecnologia avançada. Com a concessão da marca John Deere, o maior fabricante de máquinas agrícolas do mundo, a Terraverde apresenta tecnologia de precisão e qualidade em seus equipamentos no segmento de máquinas e soluções agrícolas.

Com o objetivo de melhorar a experiência dos clientes, a Terraverde oferece o Centro de Soluções Conectadas (CSC), uma ferramenta que se mostra efetiva para auxiliar no manejo e nas tomadas de decisões nas propriedades.

A empresa entende que estar conectado com o produtor e disponível para resolver seus problemas no campo é um grande diferencial na área. É através do Centro de Soluções Conectadas que os dados são processados e acompanhados pelo time Terra Verde, promovendo diagnósticos precisos e informações importantes para aqueles que estão atuando na lavoura. Essa tecnologia de precisão depende de antenas e monitores de telemetria, recurso que permite a coleta e compartilhamento de informações sobre equipamentos de forma remota, para conectar a lavoura ao CSC a fim de obter resultados precisos.

Centro de Soluções Conectadas (CSC) da Terraverde é tecnologia e inovação à serviço da sustentabilidade.

Soluções no agronegócio

Em fevereiro de 2003, a Terraverde foi fundada e se tornou representante da tradição da John Deere, iniciando suas atividades na primeira loja do grupo, localizada no município de Casa Branca, no estado de São Paulo. Em 2007, ampliou sua atuação para a região central do estado e inaugurou sua primeira filial no município de Jaú. Em junho de 2011 foi inaugurada a unidade de Mogi Mirim, em 2014, a unidade de Lençóis Paulista (SP) e em 2016 a unidade de Araras (SP).

Também em 2016, a empresa expandiu sua área de responsabilidade para a região metropolitana de São Paulo com duas novas filiais, no Alto Tietê e no Vale do Paraíba. Neste mesmo ano, Mogi das Cruzes (SP) e Taubaté (SP) também receberam suas lojas. Já em 2019, novas oportunidades surgiram e a Terra Verde expandiu sua área de responsabilidade novamente, agora para a macrorregião de Campinas, com mais duas novas filiais, uma em Piracicaba e outra na cidade de Bragança Paulista (SP).

Assim, atuando há 19 anos, a empresa tem como objetivo sempre buscar contribuir para o agronegócio regional através dos seus diferenciais da tecnologia no campo e telemetria, ajudando na produção de alimentos e garantindo que o maquinário dos seus clientes esteja sempre disponível para os desafios no campo. Oferecendo uma tecnologia de ponta, a Terra Verde procura sempre entregar as melhores soluções na agricultura aos seus clientes.

Estando sempre atenta à qualidade do serviço prestado, a Terraverde oferece uma linha de soluções para máquinas e implementos, além de proporcionar recursos diferenciados de pós-venda e manutenção, garantindo que as necessidades dos seus clientes sejam sempre atendidas. Para isso, a empresa dispõe de uma equipe especializada, peças, serviços e equipamentos a fim de oferecer soluções seguras e eficientes para cada caso.

Soluções agrícolas: Terraverde apresenta recursos de última geração

