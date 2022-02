Sommeil les meilleures techniques pour arrêter de ronfler selon une spécialiste

Ronfler ou avoir un(e) partenaire qui ronfle la nuit peut vite devenir un véritable cauchemar. Rassurez-vous, voici les techniques d’une spécialiste du sommeil pour en venir à bout.

Tous les soirs, c’est le même problème. Vous rejoignez votre moitié dans le lit mais ses ronflements viennent rapidement perturber votre nuit tranquille. Si vous essayez de ne pas y prêter attention, ce n’est pas toujours évident. D’autant plus que ces bruits rauques peuvent parfois atteindre les 100 décibels, soit l’équivalent du passage d’un camion. Pas de panique, il est possible d’améliorer considérablement la situation. Contrairement aux idées reçues, il existe des solutions simples à suivre pour lutter contre ces vibrations anormales du larynx pendant la respiration. Narwan Amini, une spécialiste du sommeil, a d’ailleurs fait part de son savoir dans les colonnes du journal britannique The Sun.

Changez votre position

Selon Narwan Amini, il est préférable de dormir sur le côté plutôt que sur son dos pour éviter de ronfler : “Quand vous vous allongez sur le dos, la gravité fait que la langue se relâche, obstruant ainsi le passage de l’air, ce qui vous fait ronfler.” Pour dormir sur le côté, la spécialiste recommande de garder ses bras autour de sa taille ou parallèles à son corps. Évitez d’appuyer votre menton sur votre poitrine ou de baisser la tête car cela bloque votre respiration. Si vous avez mal aux articulations, placez un oreiller entre vos genoux pour garder votre colonne vertébrale alignée et soulager le bas de votre dos.

Faites du sport

Vous l’ignorez peut-être mais la prise de poids favorise le ronflement car vous avez davantage de graisse sous la peau et au niveau de la gorge. Pour cause, celle-ci crée un rétrécissement des voies respiratoires. “Perdre quelques kilos en faisant de l’exercice peut raffermir vos muscles au niveau du cou et empêcher le ronflement” souligne Narwan Amini.

Hydratez-vous

Pour lutter contre les ronflements, il est nécessaire de bien s’hydrater tout au long de la journée. D’après les explications de Narwan Amini, la déshydratation peut épaissir le mucus dans votre bouche et votre gorge, ce qui empire les choses. Par conséquent, il est important de consommer une grande quantité d’eau. “Boire beaucoup de liquides réduit la congestion et vous permet de respirer plus facilement la nuit” déclare la spécialiste.

Faites des exercices anti-ronflement

Raffermir les muscles de votre gorge aide à stopper les ronflements selon Narwan Amini. Pour cela, rien de plus simple. Vous pouvez répéter les voyelles A E I O U à haute voix pendant 3 minutes et ce, quelques fois par jour. Ensuite, vous pouvez placer le bout de votre langue sur votre palais, derrière vos dents et faire glisser votre langue de droite à gauche pendant quelques minutes. Vous pouvez également mettre votre bouche en cul-de-poule et tenir la position durant 30 secondes. Par la suite, ouvrez votre bouche et bougez votre mâchoire vers la droite. Restez ainsi pendant 30 secondes et répétez la même chose vers la gauche. Enfin, ouvrez la bouche et faites glisser le bout de votre langue vers l’arrière de votre palais le plus loin possible. Répétez ce geste 20 fois.

Mangez sainement et plus léger avant de vous coucher

Si votre estomac est plein avant d’aller au lit, votre diaphragme risque de ne pas avoir assez de place pour se dilater quand vous respirez, gênant ainsi votre sommeil. “Restez à l’écart des produits laitiers car ils augmentent la congestion. Privilégier les aliments riches en protéines le soir, tels que le saumon, le thon ou la dinde qui vous aideront à combattre l’accumulation de mucus et les ronflements“ assure Narwan Amini.

Couchez-vous à la même heure

Les personnes ont tendance à ronfler plus fréquemment quand ils sont en manque de sommeil. Dès lors, essayez de vous coucher à la même heure. “Pour prévenir l’épuisement, améliorez vos habitudes de sommeil en suivant un rythme constant pour votre coucher. Évitez d’utiliser les écrans avant d’aller au lit“ explique Narwan Amini.

Prenez une douche chaude avant le coucher

Selon les conseils de Narwan Amini, il ne faut pas hésiter à prendre une bonne douche chaude avant de dormir. Généralement, la vapeur humidifie les fosses nasales et vous aide à mieux respirer la nuit. Les ronflements sont donc moins présents. Toutefois, la spécialiste assure qu’il faut absolument consulter un médecin si ces exercices ne sont pas concluants.