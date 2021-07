somnio:-lo-yacht-di-222-metri,-39-appartamenti-per-fuggire-dalle-pandemie

Non è uno yacht, nemmeno un super yacht ma uno yacht transatlantico. «Somnio», progettato dallo studio di architettura svedese Winch Design insieme a Tillberg Design (e costruito da Vard, parte del gruppo italiano Fincantieri) è il panfilo più grande del mondo e forse anche il più lussuoso.

Si va dai 222 metri di lunghezza ai 39 appartamenti (non camere, appartamenti interi) distribuiti sui sei piani. Appartamenti che si potranno acquistare solo su invito riservato a partire da 11 milioni di dollari.

Non è tutto, perché a disposizione dei fortunati naviganti ci saranno bar, ristoranti, una sala per la degustazione e una cantina pronta ad ospitare fino a 10mila bottiglie (qui il video di come sarà una volta ultimato. La prima opportunità per vedere navigare dal vivo Somnio sarà nel 2024, ma gli inviti per potersi scegliere l’appartamento preferito su questo hotel a 7 stelle galleggiante sono già partiti.

All’interno dei lussuosi appartamenti, che si potranno personalizzare a seconda delle preferenze di ogni acquirente, si potranno avere di default una libreria, una palestra personale, un balcone esterno attrezzato e una sala da pranzo.

A prua è prevista un’area lounge a disposizione dei passeggeri, da cui poter ammirare panorami mozzafiato durante la navigazione e al momento dell’arrivo nei porti che attraverserà Somnio. Grande attenzione sarà posta anche sulla sicurezza dei clienti, che avranno delle cure mediche da «prima classe».

«Sarà come essere a casa propria»

«Somnio sarà l’unico super yacht “residenziale” al mondo – ha spiegato Erik Bredhe, capitano della nave – Il suo design è stato pensato per avere gli stessi standard di vita su terra. I proprietari condivideranno un’esperienza unica di navigazione».

La rotta del super yacht toccherà alcuni dei porti più esclusivi del mondo «per un itinerario senza fine che si adatterà al lusso di questo yacht», ha sottolineato ancora Bredhe. Somnio avrà un occhio di riguardo anche per la sostenibilità, infatti aiuterà scienziati e esperti del settore marittimo nella ricerca sugli oceani.

La cantina da 10 mila bottiglie

Somnio diventerà senza dubbio un oggetto del desiderio anche per appassionati di vino o liquori. All’interno del super yach è prevista infatti una cantina di tutto rispetto, che potrà ospitare fino a 10 mila bottiglie che si degusteranno a bordo in una sala apposita. Nel progetto si parla anche di bar, ristoranti e un beach club con piscina adatta a diversi sport acquatici. Somnio verrà varato nel 2024 e a costruirlo sarà la Vard, azienda norvegese che fa parte del gruppo italiano Fincantieri. «Non vediamo l’ora di assistere ai passi avanti dei lavori», ha dichiarato Jim Dixon, direttore del reparto yacht e aviazione di Winch Design.

L’attenzione alla sicurezza dei passeggeri

In periodo di pandemia, l’attenzione alla sicurezza è al primo posto per i costruttori di Somnio. Ci sarà un presidio medico di alto livello per tutti i clienti, che saranno «messi sempre al sicuro da ogni pericolo legato ad eventuali rischi globali sulla salute», hanno spiegato da Winch. Il transatlantico sarà costruito nello stabilimento Vard Søviknes, ad Ålesund, in Norvegia. Lo scafo e la prima fase di allestimento verranno invece costruiti nel centro Vard di Tulcea, in Romani. Lo yacht avrà un costo finale di circa 600 milioni di dollari per un peso totale di oltre 30 mila tonnellate.

I proprietari informati sulle ricerche in mare

L’aspetto legato alla ricerca sugli oceani è parte integrante del progetto Somnio, tanto che, come spiegano da Winch Design, ogni proprietario degli appartamenti super lusso sarà costantemente aggiornato sugli sviluppi degli studi affrontati dal team di ricercatori dello staff. Tutto lo yacht, inoltre, sarà costruito seguendo le tecnologie più avanzate in fatto di carburanti ecologici e caratteristiche dell’equipaggiamento a bordo.

Il profilo Instagram per rimanere aggiornati

Come ogni grande progetto che si rispetti, anche Somnio ha un account Instagram apposito che seguirà in questi anni l’avanzamento dei lavori. @Somnioyacht in pochi giorni ha già quasi 500 follower, pur avendo postato solo quattro immagini e un video-rendering di come sarà il panfilo. Migliaia, infatti, i commenti arrivati non appena è stato svelato il progetto, da quelli entusiastici alle critiche per il lusso sfrenato che avrà il super yacht.

