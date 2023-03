Il consueto sondaggio settimanale del lunedì realizzato da Swg per il telegiornale La7 diretto da Enrico Mentana evidenzia uno sconfitto su tutti: Giuseppe Conte. Nella rilevazione a primeggiare è sempre Fratelli d’Italia, che non subisce cambiamenti da una settimana all’altra e mantiene il 30,3% di gradimento nelle intenzioni di voto. Scossoni nel resto del podio, con il Partito Democratico che ha guadagnato uno 0,6% e va al 20,4%, tornando dopo tempo sopra alla soglia del venti per cento.

A farne le spese è il Movimento 5 Stelle guidato dell’ormai ex avvocato insediatosi nella politica: l’andamento è negativo addirittura di uno 0,8%, per un complessivo 15,3%. Perde terreno anche la Lega, che non riesce a ridurre il gap approfittando del crollo grillino. Matteo Salvini e i suoi scendono all’8,5% (-0,3%). Piccola crescita per Azione-Italia Viva (+0,2% fino al 7.7%), mentre è in rosso pure Forza Italia (-0,1%) con un totale di 6,3%.

Andamento positivo per +Europa, Unione Popolare e Per l’Italia con Paragone , niente variazioni invece per Alleanza Verdi-Sinistra. Gli altri partiti e le liste minori raccolgono complessivamente il 2,3% dei consensi, mentre il 37% del campione interpellato non esprime una preferenza e fa parte del popolo degli astenuti.

Rapporto quasi identico nel sondaggio sulla fiducia nel premier Giorgia Meloni e sull’efficacia del governo (la somma di chi lo ritiene “molto efficace e abbastanza efficace“. Il primo dato è al 40%, mentre il secondo è al 39%: a marzo entrambi perdono un punto percentuale rispetto a febbraio.

L’articolo Sondaggio La7. “Giuseppi” Conte sta guidando il M5S alla scomparsa politica proviene da Il Corriere del Giorno.

Vittorio Rienzo