Sônia Bridi sobre crianças Yanomami desnutridas: ‘Nunca imaginei ver isso no meu país em período de paz’

Repórteres Sônia Bridi e Paulo Zero, do Fantástico, acompanharam a ação para levar comida até as comunidades indígenas e acabaram flagrando o resgate de famílias inteiras. ‘Não é só uma tragédia, é uma vergonha nacional difícil de mensurar’, diz Sônia Bridi sobre crise yanomami

A situação dramática das crianças desnutridas na Terra Indígena Yanomami impressionou a experiente jornalista Sônia Bridi. Acompanhada do repórter cinematográfico Paulo Zero, ela esteve na reserva e viu de perto a grave crise sanitária. A reportagem vai ao neste domingo (29), no Fantástico.

“Já vi refugiados, gente em conflitos em vários países e a gente sabe que essas imagens de fome extrema, de fragilidade extrema, de abandono extremo, são muito fortes, tristes e pesadas. E eu nunca imaginei que fosse ver isso dentro do meu país em período de paz. E é um período de paz que é aqui, na Terra Yanomami”, disse, em entrevista à GloboNews.

Fantástico acompanha ação de socorro aos Yanomami: ‘O rio está morto. Não tem mais peixe para comer’

Sônia Bridi e Paulo Zero acompanharam a ação para levar comida até as comunidades mais afetadas dentro da reserva. Eles acabaram flagrando o resgate de famílias inteiras doentes em comunidades tomadas pelo garimpo.

O avanço da exploração ilegal na reserva, que é maior do Brasil, é apontado como a principal causa para a crise sanitária enfrentada no território.

Socorro aos Yanomami: Fantástico acompanha ação para levar comida a comunidades mais afetadas

“O helicóptero baixou em uma ilha cercada pelo garimpo. Ali [na comunidade], todas as pessoas estão doentes. É impossível não estar doente quando não se tem água limpa para beber, não tem acesso à principal fonte de proteína, que é o peixe que eles pegavam nos rios”, afirmou, acrescentando que a cena se repetia em todos os lugares por onde andou.

“São cenas muito fortes e pesadas”.

O atual governo federal estima que ao menos 570 crianças morreram na região nos últimos quatro anos, vítimas de desnutrição, malária, pneumonia e contaminação por mercúrio. Em 2022, foram 99 mortes de crianças.

Maior reserva indígena do país, a Terra Yanomami está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o caos sanitário na saúde. São relatos e imagens que expõem indígenas extremamente desnutridos e com malária, abandonados pelo governo.

Para buscar solução à crise sanitária Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública. Lula também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a reserva, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro da reserva um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Autoridades locais, como o Ministério Público Federal (MPF), líderes indígenas, organizações como a Hutukara Associação Yanomami, e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da reserva foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

