sonia-bruganelli-al-veleno-contro-barbara-d’urso:-“penso-che-lei-abbia-fatto-…”

Barbara D’Urso in questi giorni sta andando in onda con il suo programma La pupa e il secchione, giunta alla terza puntata che è andata in onda martedì 29 marzo 2022. Ebbene, sembra che gli ascolti in realtà non abbiano premiato il programma della D’Urso almeno secondo i dati che sono stati diffusi proprio nella giornata di ieri.

La pupa e il secchione show, il programma di Barbara D’Urso delude le aspettative

In molti sembra che sui social abbiano parlato di flop per la conduttrice di Pomeriggio 5. Tanti altri però, sembra che siano scesi in campo per difendere la conduttrice. Qualcuno però sembra abbia anche fatto notare qualcosa di veramente strano, ovvero che Sonia Bruganelli avrebbe lasciato qualche like a dei post e commenti contro la D’Urso.

Sonia Bruganelli, like su post contro la D’Urso?

“I suoi like a dei tweet contro Barbara d’Urso sono terribilmente di cattivo gusto…”. Queste le parole scritte da un utente social che ha sottolineato proprio questa cosa. Ad ogni modo, Sonia Bruganelli sembra che non abbia perso tempo nel rispondere a questo utente, sottolineando come a suo modo di vedere, Barbara abbia in qualche modo sbagliato a cambiare di tanto il format che effettivamente quest’anno sembra totalmente diverso rispetto al passato.

Il commento di Sonia sul nuovo format de La pupa e il secchione

“Penso abbia fatto un tentativo non riuscito di cambiare un format…”. Queste le parole dichiarate da Sonia in un post che ha pubblicato sui social. Ed ancora la moglie di Paolo Bonolis sembra aver aggiunto che sulla base di queste modifiche apportate quest’anno, le concorrenti sono diventate delle macchiette. Ecco le sue parole “Prima il format aveva la sua ragion d’essere nel ‘subire’ le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse…”. Infine, Sonia sembra aver sottolineato come sia anche normale esprimere un suo parere, anche se negativo su una collega. “Lo posso pensare o è Lesa Maestà?“, ha terminato il suo commento l’ex opinionista del Grande fratello vip. Insomma, Sonia Bruganelli così come ci ha abituati in questi mesi, anche in questo caso è stata parecchio schietta e sincera ed ha espresso il suo pensiero, pur sapendo che avrebbe attirato a se delle polemiche.