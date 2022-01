Sonia Bruganelli al veleno contro Lulù Selassiè: “Non penso che …”

Sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande fratello Vip è lei, Lulù Selassiè, la piccolina di casa che all’interno del reality ha anche trovato l’amore. La giovane infatti si è legata a Manuel Bortuzzo all’interno della casa e insieme hanno dato il via ad una bellissima storia d’amore. Ad ogni modo, possiamo dire con certezza che è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande fratello vip. Di lei però ne ha parlato Sonia Bruganelli in questi giorni dicendo che a parer suo non è comunque facile che possa vincere o comunque arrivare in finale. Ma cosa ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis?

Grande fratello vip, Sonia Bruganelli dice la sua su Lulù Selassiè

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che nei giorni scorsi Sonia Bruganelli abbia parlato di Lulù. Quest’ultima è entrata all’interno della casa diversi mesi fa e sembra che abbia trovato il modo di potersi riscattare e di farsi conoscere dal grande pubblico. Ad ogni modo, di lei ne ha parlato Sonia Bruganelli la quale sembra sia convinta del fatto che purtroppo Lulù nonostante abbia fatto un grande percorso non potrà arrivare fino in fondo.

“Non penso che Lulù potrà mai vincere il GF vip”, ecco il pensiero dell’opinionista

“Non penso che Lulù potrà mai vincere il GF Vip perché, secondo me, Lulù ora ha Manuel dentro, io credo che si vedano le personalità quando sono sole”. Queste ancora le parole di Sonia che poi ha anche parlato di Manuel, spiegando come effettivamente sia tanto cambiato in questi mesi. “Abbiamo visto Manuel cambiare tanto quando è andato via Aldo, che era un punto di riferimento, abbiamo visto Soleil avere un momento di crisi importante quando è andato via Alex, che è un altro punto di riferimento”. Queste ancora le parole della nota opinionista.

Tanta stima ma voglia di veder Lulù volare da sola, ecco le parole di Sonia

“Ci sono persone che possono piacere o non piacere ma comunque hanno carisma, hanno forza, e danno forza agli altri, quindi, ad esempio, abbiamo visto un po’ tutto il gruppo di Raffaella patire quando è uscita Raffaella Fico che è un’altra donna con forte personalità, per cui io credo che Lulù, quando uscirà Manuel che per lei è, col fatto che è la sua conquista, è un trofeo che lei porta con sé e questo Manuel se lo sta facendo fare, e questo è il motivo per cui fossi un genitore di Manuel un pochino mi darebbe fastidio… Vorrei vedere Lulù senza Manuel e senza Jessica, che sono i suoi salvagenti. Fare un Grande Fratello con dei complici è molto più facile”. Con queste parole Sonia ha quindi espresso il suo pensiero riguardo Lulù e le dinamiche da lei create all’interno della casa.