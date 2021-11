sonia-bruganelli-al-veleno-contro-raffaella-fico:-“sarebbe-meglio-se-tua-figlia-…”

Sono ormai diversi giorni che Raffaella Fico e Soleil Sorge sono protagoniste di scontri e polemiche al Grande Fratello Vip. Nella discussione tra le due donne è intervenuta anche l’opinionista Sonia Bruganelli la quale, come già successo in altre occasioni, ha difeso Soleil. Tutto questo ha provocato una nuova discussione tra l’opinionista e Raffaella Fico che si è protratta per giorni. Proprio prima della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, 1 novembre 2021, Sonia Bruganelli in diretta su Instagram ha recuperato un vecchio gossip che riguarda Raffaella Fico e non ha perso l’occasione per esprimere il suo pensiero sulla questione. Ma, di quale gossip stiamo parlando?

Lo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge

La polemica tra Raffaella Fico e Soleil Sorge anima ormai da diverse settimane le puntate del Grande Fratello Vip. Tutto ha avuto inizio quando Soleil, nel salutare Raffaella Fico appena eliminata dal gioco, ha utilizzato un’espressione che già aveva impiegato nel corso della prima puntata sempre nei confronti della stessa concorrente e che già ai tempi aveva provocato parecchie polemiche. Stiamo nello specifico parlando dell’espressione “Bay b*tch” che non è assolutamente piaciuta a Raffaella Fico che ha sostenuto che le parole espresse dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne siano state molto gravi.

L’intervento di Sonia Bruganelli

L’opinionista Sonia Bruganelli è intervenuta per difendere la Sorge sostenendo che le parole da lei pronunciate altro non sono che un modo di dire giovanile e nulla di più grave.”Io trovo ridicolo fare una causa per una frase che si usa in contesti non seriosi: ci si fanno i TikTok”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis facendo riferimento ad un Tik Tok con protagonista la stessa Raffaella Fico sulle note del famoso brano “Boss B*tch di Doja Cat”. La showgirl si è giustificata sostenendo che quella era una canzone che andava molto di moda in quel momento mentre invece le affermazioni fatte da Soleil hanno un significato diverso.

Sonia Bruganelli ricorda un vecchio gossip su Raffaella Fico

Poco prima della messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera Sonia Bruganelli durante una diretta tenuta su Instagram con i suoi follower ha ricordato un vecchio gossip di molti anni fa, esattamente del 2008, con protagonista proprio Raffaella Fico. “Ma è lei che aveva messo in palio la sua verginità? Era Raffaella la ragazza che uscita dal Grande Fratello mise in palio la sua verginità? Ecco, queste magari sono cose che sarebbe opportuno non leggesse la figlia, non il resto. Dai, non scherziamo”, queste nello specifico le parole espresse dall’ opinionista. Come reagirà la showgirl a tali parole?