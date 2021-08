Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis mettono in scena un siparietto Sonia Bruganelli e il marito Paolo Bonolis si sono resi protagonisti di una divertente gag. Il mattatore romano di Ciao Darwin, al termine di una cena, se ne andata via in moto con Laura Cremaschi, ovvero la “Bonas” del game show di Canale 5, Avanti […]

L’articolo Sonia Bruganelli becca Paolo Bonolis in moto con un’altra: “Le hai dato pure quello?” proviene da KontroKultura.