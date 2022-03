sonia-bruganelli-diretta-e-senza-freni:-“spero-di-non-aver-…”

Si è conclusa la sesta edizione del Grande fratello vip e non sono di certo mancate le sorprese. A vincere questa edizione è stata Jessica Selassiè, arrivata al televoto finale con Davide Silvestri. E’ stata una serata davvero ricca di grandi emozioni, non soltanto per i partecipanti ma anche per i telespettatori. A commentare la serata e parlare anche di questa edizione e del percorso fatto in tutti questi mesi, è stata Sonia Bruganelli, che ha vestito i panni dell’opinionista al fianco di Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli ospite del Gf vip party

Ebbene, sembra che Sonia sia stata ospite nell’ultima puntata del Gf vip Party, dedicata ovviamente alla finale. La moglie di Paolo Bonolis pare abbia parlato a lungo della sua esperienza, del diverbio con Alfonso Signorini ed ha anche raccontato un retroscena su un momento piuttosto delicato che ha attraversato in questi mesi.

L’opinionista del Gf vip parla della sua avventura al reality

Sonia Bruganelli è stata ospite dell’ultima puntata del Gf vip party andata in onda ieri sera e dedicata ovviamente alla finale del Grande fratello vip. La nota opinionista sembra aver commentato quello che è stato il suo percorso all’interno del programma e pare che abbia voluto anche raccontare un aneddoto relativo ad un preciso momento. L’opinionista sembra abbia voluto parlare del litigio avvenuto con il conduttore Alfonso Signorini.“Ho pianto di rabbia e continuavo a dire a tutti non sto soffrendo, è rabbia”. Queste le parole dichiarate da Sonia, nel corso dell’intervista rilasciata nel corso della puntata del Gf vip Party.

Il battibecco con Alfonso Signorini, le parole di Sonia

“E’ stata lunghissima, molto interessante, per me è la prima da non dietro le quinte, per cui ringrazio Alfonso che ha avuto un’enorme fiducia in me, spero di non averlo deluso”. Queste ancora le parole della moglie di Paolo Bonolis che ha parlato del suo percorso all’interno del programma. Ad un certo punto, una delle conduttrici, ovvero Gaia Zorzi sembra aver chiesto quale sia stata la puntata più difficile per lei.“Quando me ne sono andata forse? Non ero arrabbiatissima, ero un pochino offesa, e siccome io voglio molto bene ad Alfonso ed è reciproca, quando una persona a cui vuoi bene in qualche modo ti ferisce ci rimani male”. Queste le parole di Sonia che però ha voluto ancora sottolineare il fatto di non aver nessun risentimento con Alfonso e che la il loro rapporto anzi si è rafforzato. “Però ti posso dire la verità, ci siamo parlati, e forse ci siamo uniti più di prima”. Il suo concorrente preferito? Sonia non ha dubbi, è stato Giucas Casella.