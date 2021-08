Sonia Bruganelli durissima sui social, decide di pubblicare un momento di difficoltà della figlia e parla agli haters, Zorzi risponde

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis ha ormai spiegato a tutta Italia le difficoltà che vive la sua prima figlia Silvia che, alla nascita, ha avuto problemi cardiologici che hanno determinato un ritardo nella crescita e altri problemi che la ragazza si porta dietro e si porterà per sempre. Sonia Bruganelli ospite di Belve il programma di Francesca Fagnani, ebbe modo di spiegare che sulle prime non riuscì ad accettare una figlia malata e lei stessa ha usato le parole “ha abdicato al ruolo di mamma” spiegando che era stato Bonolis e la mamma a prendersi cura della bambina perchè lei, distrutta dal dolore, si era rifugiata nel letto e lì trascorreva la maggior parte delle sue giornate. Poi il secondogenito, Davide, le ha dato la forza di lasciare quel letto e ricominciare a vivere. Insomma un periodo dolorosissimo della sua vita.

Sonia Bruganelli massacrata dal popolo del web

Sonia Bruagnelli è solita postare foto che mostrano il lusso e gli agi in cui vivono. Non si è mai preoccupata di mostrare ciò che ha: gioielli, auto, viaggi e resort da sogno e anche se ogni volta è attaccata e criticata lei non cambia mai il suo modo di essere. Le hanno anche scritto che il problema non è quanto sia ricca ma ostentarlo. Spesso lei ha mostrato di viaggiare, insieme a tutta la sua famiglia, un su aereo privato per spostarsi sopratutto in estate quando sono diretti a Formentera. E a chi l’ha criticata lei ha risposto: “Ma ha ancora un senso con questa polemica gratuita dell’aereo privato?”. E poi ha anche aggiunto: “Non me lo paga lo Stato l’aereo privato…Non lo uso a spese dei cittadini”.

Sonia Bruganelli posta la foto della figlia in un momento di difficoltà

Sonia Bruganelli, per la prima volta, ha postato la foto della figlia Silvia mentre, con difficoltà e aiutata, scende dall’aereo e ha scritto così rivolgendosi agli haters: “Quando vi incarognite per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”.

A quel punto Tommaso Zorzi grande amico di famiglia e anche e soprattutto di Silvia, ha risposto così: “Vi ho vissuti da vicino e conosco l’impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti gli altri. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto. Salutami Silvietta mia“.