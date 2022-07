Sonia Bruganelli, è finita con Paolo Bonolis. Lei scrive un post di fuoco contro di lui. Fan sotto choc

Poche ore fa Sonia Bruganelli ha postato un tweet sul suo profilo che ha scatenato subito l’opinione pubblica facendo il giro sul web. Tutti si convincono sempre più che c’è aria di crisi con suo marito Paolo Bonolis e che non è la prima volta che la donna lanci una frecciatina molto pungente. Talvolta la Bruganelli si diverte proprio a scrivere messaggi enigmatici per destare sospetti o per vedere la reazione dei suoi followers. Sarà stato anche questa volta cosi? Scopriamolo insieme.

Sonia Bruganelli, come lei stessa si definisce nella biografia del suo profilo instagram è “molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, … ma solo un po’ imprenditrice”. E’ legata dal lontano 1997 a Paolo Bonolis che ha poi sposato nel 2002. Dal loro amore sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Paolo, invece, ha altri due figli, Stefano e Martina, nati dalla precedente relazione. La coppia molto spesso è stata al centro del gossip, talvolta anche cattivi. L’imprenditrice, infatti, spesso viene definita come raccomandata o una persona che senza il marito non avrebbe avuto né successo né lavoro.

In realtà, Sonia Bruganelli è laureata in Scienze della Comunicazione e sin da ragazza ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo ma dietro le quinte e le telecamere. Insomma, il suo successo è riuscita pian piano a crearselo da sola. L’ ultima edizione del Grande Fratello Vip l’ha vista opinionista in coppia con Adriana Volpe. Questo nuovo ruolo, non più dietro le telecamere bensì sotto gli occhi di tutti, ha fatto luce sulla sua personalità e bravura facendola conoscere al grande pubblico che non ha mai risparmiato le sue critiche o i suoi elogi. Nonostante ciò, dopo tante opere di convincimento da parte di Alfonso Signorini, Sonia a settembre tornerà ad essere la spregiudicata opinionista del reality più amato.

Ebbene, proprio perché da pochi giorni è stato riconfermato il suo ruolo da opinionista, Sonia Bruganelli è sempre al centro dei riflettori. In particolare, nelle ultime ore ha lanciato quasi un enigma sul suo twitter. “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #life“. Ovviamente, il pensiero di tutti è andato al suo matrimonio col conduttore Bonolis anche perché già in passato aveva lanciato una dichiarazione non molto carina sulla loro relazione. “Ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme”.

A sua volta Bonolis non ha rilasciato alcuna dichiarazione né commento alimentando sempre più l’alone di mistero tra i due. Sicuramente nei prossimi giorni si approfondirà il motivo di quel twitt siccome Sonia sarà continuamente sottoposta a un’elevata esposizione mediatica in vista della nuova edizione del Gf vip. Magari sarà proprio il re del gossip, Signorini, a svelare l’arcano. Non resta che attendere.

