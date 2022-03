sonia-bruganelli,-frecciata-al-veleno-contro-signorini:-“non-interessa-quando-…”

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere una nota opinionista del Grande fratello vip 6. Ad ogni modo, la conosciamo anche per essere la moglie di Paolo Bonolis. In questi mesi Sonia ha dimostrato a tutti quanti di avere un bel caratterino e non lo ha mai nascosto, talvolta esprimendo anche dei pensieri piuttosto critici nei confronti di alcuni gieffini e di alcune situazioni particolari. In questi giorni, la moglie di Paolo Bonolis sembra aver rilasciato un’importante intervista e lo ha fatto a R101, raccontando un pò le sue impressioni, sensazioni ora che manca davvero poco alla fine del reality che chiuderà i battenti la prossima settimana. Ad ogni modo, le parole utilizzare dalla Bruganelli in qualche modo sono state viste come una frecciatina nei confronti del conduttore Alfonso Signorini. Ma cosa ha dichiarato?

Sonia Bruganelli, intervista per R101 e il bilancio della sua esperienza al Gf vip 6

Sonia Bruganelli è ormai arrivata alla fine di questa esperienza al Grande fratello vip. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato a R101 sembra che Sonia abbia parlato delle sue sensazioni, pensieri e abbia in un certo senso parlato della sua partecipazione al reality come opinionista. Alcune parole però, sono apparse come una vera e propria frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini.

Alcune parole di Sonia viste come frecciatine per Alfonso Signorini

Sappiamo bene che tra i due in questi mesi ci sono stati anche tanti momenti di tensione, ma alla base del loro rapporto c’è comunque una grande stima. E’ stato proprio Alfonso ad aver voluto Sonia in questa avventura, tuttavia non sono mancati gli scontri tra i due anche in puntata.

Progetti lavorativi futuri per Sonia, no alla seconda esperienza al reality

Nel corso dell’intervista, la Bruganelli sembra aver sottolineato come in qualche modo in questi mesi la sua “profondità di pensiero” sia stata ignorata. In alcuni casi sembra che la moglie di Bonolis abbia tentato di parlare di qualcosa di più nobile, ma questo sembra non abbia interessato nessuno. Per quanto riguarda il suo futuro professionale, insomma, sembra proprio che prima di due anni molto probabilmente non pensa di fare nulla. Una cosa sembra essere certa, ovvero che il prossimo anno Sonia non sarà più l’opinionista del reality. La donna è sicura di voler mettere su la quarta stagione de I libri di Sonia.