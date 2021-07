sonia-bruganelli,-la-confessione-su-paolo-bonolis:-“devo-dirgli-grazie”

La moglie dell’amato conduttore ha voluto aprire il suo cuore ed esprimere tutta la sua riconoscenza proprio a lui.

Sonia Bruganelli, produttrice tv (Instagram)

Sonia Bruganelli è la storica moglie di Paolo Bonolis. I due coniugi ormai sono legati da tanto tempo, anche se, per la verità, sono convolati a nozze soltanto nel 2002. Hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Ancora oggi, quindi, stanno vivendo una bella e romantica storia d’amore.

Sonia, per chi non lo sapesse, nella vita fa l’imprenditrice e anche la produttrice televisiva. Comunque sia, è anche una bella donna con un passato da modella di fotoromanzi. Laureata in Scienze della Comunicazione, alcune volte ha accettato delle ospitate in certe trasmissioni.

La Bruganelli, inoltre, spesso di occupa anche dei casting di un paio di programmi capitanati proprio dal marito come, per esempio, il divertentissimo Ciao Darwin e il game show Avanti un altro.

Insomma, lei è molto presente e vicina all’attività lavorativa di Paolo. Ma proprio in questo periodo, in realtà, ha avuto un’opportunità ancora più ʻtelevisivaʼ di quelle che ha avuto in passato. Eh sì, perché Sonia potremmo vederla presto sulle reti Mediaset, e in un reality che tutti conosciamo davvero molto bene.

Ecco che cosa ha detto Sonia riguardo a Paolo

La notizia è arrivata una manciata di settimane fa, ne abbiamo discusso e parlato, ma adesso la Bruganelli ci ha detto qualcosa in più che non sapevamo. La signora Bonolis, infatti, sarà al fianco di Alfonso Signorini come opinionista al Grande Fratello vip della prossima stagione.

Sonia e Paolo con i figli (Instagram)

Insieme con Adriana Volpe, quindi, dovrà essere all’altezza dei grintosi Antonella Elia e Pupo che hanno avuto lo stesso ruolo nella scorsa edizione. Per i concorrenti, come ricordiamo, non è stato facile fronteggiare le loro aspre critiche.

Ma come si sa, un pizzico di malizia fa parte un po’ delle show. Ebbene, Sonia e Adriana non dovranno essere da meno e, molto probabilmente, non avranno problemi a mettere in atto le loro capacità. Durante una recente interviste a Nuovo, quindi, Sonia ha voluto ringraziare Paolo per il fatto di aver ottenuto maggiori occasioni di lavoro.

LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la prima volta fu imbarazzante: che vergogna

LEGGI ANCHE –> Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis fa impazzire Instagram: troppo bella

Prima di conoscerlo, ha detto, aveva soltanto un ingaggio nelle telepromozioni e i soldi guadagnati gli usava per pagarsi gli studi. Paolo, invece, le ha dato modo di lavorare anche dietro le quinte, concretizzando un suo grande desiderio.