sonia-bruganelli-massacrata-da-candela:-“tu-fai-solo-la-moglie-di-…”-e-lei-risponde-e-lo-umilia

Il Grande fratello vip 6 è finito soltanto da poche settimane eppure si continua ancora a parlarne. In genere in questi giorni si è parlato del reality di Alfonso Signorini perchè messo a confronto con il programma di Ilary Blasi che sta andando in onda proprio in queste settimane. Stiamo ovviamente parlando dell’Isola dei famosi. Ebbene, sembra che nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5, a parlare siano stati Dagospia e Il fatto quotidiano. Pare che nel dettaglio Giuseppe Candela abbia fatto delle riflessioni che in qualche modo hanno fatto infuriare Sonia Bruganelli. Tra i due ci sarebbe stato, seppur a distanza un vero botta e risposta al veleno. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo un pò di chiarezza.

Isola dei famosi, gli opinionisti del Grande fratello messi sotto accusa

E’ stato proprio durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi che Giuseppe Candela abbia deciso di parlare degli opinionisti scelti per questa edizione del programma ovvero Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Candela si sarebbe detto piuttosto soddisfatto degli opinionisti scelti ma avrebbe anche fatto un paragone con gli opinionisti del Grande fratello vip.

Giuseppe Candela fa un paragone tra gli opinionisti del Gf vip e quelli dell’Isola

“Un reality con due opinionisti pensanti e nel ruolo. Da quanto tempo non accadeva?”. Queste le parole di Candela. Le sue parole però, sembra abbiano in qualche modo suscitato la reazione di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis che come sappiamo al Grande fratello vip 6 ha ricoperto il ruolo di opinionista insieme ad Adriana Volpe. “Certo che da casa sono tutti bravi eh”. A queste parole, Candela avrebbe risposto ancora con un tweet.”È una riflessione, è il mio lavoro. Cara Bruganelli, sapessi quanto bene si farebbe alla tv se altri stessero a casa. Poi c’è chi da casa sa, informa e capisce. E chi in presenza fa figure di merd*…”. Un vero botta e risposta tra i due visto che la Bruganelli non sarebbe rimasta a guardare ma avrebbe risposto ancora una volta. “Allora mi inchino a chi sa, capisce e usa il suo sapere per spiare dal buco della serratura le persone più in vista. Complimenti!”.

Botta e risposta sui social tra il giornalista e Sonia Bruganelli

Candela avrebbe ancora risposto con un attacco ben preciso però. “Se fate tv accettate le critiche. Se non vi piacciono accendete la telecamera nella vostra stanzetta, vi riprendete e vi guardate. Vi fanno i complimenti i parenti e siete felici. Almeno non rompete i cogl***ni. Io faccio il giornalista, ti piaccia o meno. Tu la moglie di. “Spiare dal buco della serratura”, ma parli tu che fai l’opinionista al Grande Fratello?”. Pensate che la Bruganelli non abbia voluto l’ultima parola in questo scontro di vedute? La moglie del noto conduttore romano, avrebbe risposto ancora una volta.”Se questi sono i tuoi argomenti da giornalista, capisco perché spii dal buco della serratura. Ti auguro di costruire nella tua vita una famiglia come la mia, di avere la voglia e la capacità di costruire un’azienda che funziona e poi ti auguro tanta felicità.”